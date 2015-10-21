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السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بـ"أبو النمرس" دون خسائر بشرية

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السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بـ"أبو النمرس" دون خسائر بشرية السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بـ"أبو النمرس" دون خسائر بشرية
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق شب بإحدى ماكينات مصنع للبلاستيك بمنطقة أبو النمرس ، دون ان يسفر الحادث عن خسائر بشرية .

كانت غرفة عمليات الدفاع المدنى بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بإحدى ماكينات مصنع للبلاستيك ، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات للاطفاء ، وتم السيطرة على الحريق ، وجار الآن عمليات التبريد ، وحصر التلفيات .
>تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

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مصر 365