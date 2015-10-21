السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بـ"أبو النمرس" دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق شب بإحدى ماكينات مصنع للبلاستيك بمنطقة أبو النمرس ، دون ان يسفر الحادث عن خسائر بشرية .

كانت غرفة عمليات الدفاع المدنى بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بإحدى ماكينات مصنع للبلاستيك ، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات للاطفاء ، وتم السيطرة على الحريق ، وجار الآن عمليات التبريد ، وحصر التلفيات .

>تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .