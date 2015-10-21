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تعليم كفر الشيخ: تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية المدارس للانتخابات البرلمانية

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تعليم كفر الشيخ: تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية المدارس للانتخابات البرلمانية تعليم كفر الشيخ: تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية المدارس للانتخابات البرلمانية
أكدت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنها تلقت التعليمات الخاصة بتجهيز المدارس لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الثانية، مشيرة أنه سيتم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الحمامات بالمقرات الانتخابية وتجهيز حمام خاص للقاضى المشرف على العملية و توفير سرير بمكتب مدير المدرسة أو مركز الشباب الموجود به اللجنة الانتخابية وتجهيزه لمبيت ضابط القوات المسلحة بكل مقر انتخابى.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه سيتم توفير غرفة مؤمنة لمبيت الصناديق فى اليوم الأول من الانتخابات ويفضل أن تكون فى الدور الثانى وتوفير عامل خدمات بمقر كل لجنة واختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن والمعاقين واستعمال الاثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين و توفير 4 كشاف شحن اومولد كهرباء بكل مقر انتخابى ويتم التنسيق مع الوحدة المحلية، والأوقاف للاستعانة بمولدات المساجد المجاورة للمقار الانتخابية.
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