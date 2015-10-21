محافظ الغربية يقرر إنشاء مجلس للقيادات الشابة وتمكينهم من المناصب القيادية

أصدر سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية قرارا بإنشاء مجلس للقيادات الشابة بمحافظ الغربية فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتأهيل الشباب للقيادة وتمكينهم فى تقليد المناصب القيادية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى كلمته أكد المحافظ أن الهدف من إنشاء هذا المجلس اكتشاف من لديه ملكات ومهارات من الشباب وتأهيله إلى المناصب القيادية، وذلك بمختلف المديريات والهيئات على مستوى المحافظة .
وقال محافظ الغربية خلال الاجتماع الأول للمجلس والذى عقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة وبحضور جميع أعضاء المجلس من الشباب ، أنه على استعداد تام لتنفيذ التوصيات التى ينتهى اليها المجلس وأن المحافظة سوف تقدم كل الدعم لتوفير كل الامكانيات لنجاح المجلس.