ضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة لمديرية أمن البحر الأحمر

أعلنت مديرية أمن البحر الأحمر القيام بحملة استهدفت مكافحة جرائم السطو المسلح وحائزي ومحرزي الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت عن ضبط مباحث قسم شرطة سفاجا المدعو ايمن .ع .ع. 30 سنة بدون عمل ومقيم الدهار – الغردقة، وبحوزته عدد 5 قطع كبيرة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى نصف كيلو جرام، وعدد 300 قرص من مخدر " التامول "، وتليفون محمول حال استقلاله السيارة رقم ط ر ب 4946 ربع نقل قيادته، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3103 أدارى قسم شرطة سفاجا لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط احمد . م. ع مواليد 21/7/1984 بدون عمل ومقيم الدهار– الغردقة وبحوزته عدد 150 قرص من مخدر "التامول"، مبلغ مالي 340 جنيه، تليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتليفون المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9175 جنايات قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

وقامت الحملة بضبط أنور . ن . أ مواليد 19/3/1987 بدون عمل ومقيم الدهار – الغردقة وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12321 جنح قسم شرطة اول الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة، كما تم ضبط خالد عبد الحميد احمد شبل مواليد 1/1/1964 بدون عمل ومقيم محرم بك - الإسكندرية وبحوزته عدد 18 قرص من مخدر " التامول "، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1641 أدارى قسم شرطة راس غارب لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

وقامت وحدة مباحث المرور بعمل حمله مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدي السيارات الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم ضبط سيد . ف. ك.سن 36 سائق ومقيم البحيرة، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3859 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط إسلام محمد فرج الله سن 36 سائق ومقيم بني سويف، وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3860 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م وأخطرت النيابة العامة.

وضبطت الحملة أيضا محمد. ع. ا سن 33 سائق ومقيم دمنهور،وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3861 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م، وأخطرت النيابة العامة.

كما تم ضبط ماجد ع. أ. سن 26 سائق ومقيم أشمون - المنوفية وبمواجهته بما أسفرت عنها التحاليل اعترف بتعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3862 جنح مرور ثان الغردقة لسنة 2015 م وأخطرت النيابة العامة.

وبالنسبة للأسلحة البيضاء تم ضبط ابانوب ن . ي. مواليد 16/11/1991 بدون عمل ومقيم السقالة – الغردقة وبحوزته سلاح ابيض "سكين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع وتحرر محضر بالواقعة المحضر رقم 12317جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.

وضبطت الحملة عدد 8 قضية شهادة صحية، وعدد 2 قضية عدم إعلان عن أسعار، وعدد 4 قضية بيع أزيد من التسعيرة، وعدد 2 قضية إدارة محل بدون ترخيص.

كما قامت الحملة بفحص عدد 61 شقة مفروشة.

وضبطت الحملة عدد 4 قضية حالة رفع إشغال، وعدد 8 قضية حالة إشغال طريق، وعدد 9 قضية إدارة محل بدون ترخيص، وعدد 2 قضية شهادة صحية، كما تم ضبط عدد 141 حالة تم التصالح فيها، وعدد 34 حالة لم يتم التصالح فيها، وعدد 8 مخالفة بدون رخصة قيادة، وضبط عدد 4 مخالفة بدون رخصة تسيير.

وفحصت الحملة عـدد 30 مشتبـه فيهـم، وجـارى الكشـف عنهـم واتخـاذ الـلازم حيـالهم، وتم فحص عدد 3 مسجل شقي خطر، بالإضافة إلى ضبط المحكوم عليه الهارب / محمد س. إ. القضية رقم 4211 لسنه 2013 جنايات قسم شرطة اول الغردقة " تزوير واختلاس" والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بجلسة 14/12/2014، كما تم ضبط عدد 48 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي، وعدد 9 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، وعدد 42 محكـوم عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، وعدد 12 محكوم عليهم في جنح المخالفات.