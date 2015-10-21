وزير الخارجية يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات البرلمانية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم الأربعاء “أموس ساوير” رئيس ليبيريا الأسبق ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقى المشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن ” ساوير” قدم التهنئة للحكومة المصرية على إدارتها للجولة الأولى من العملية الانتخابية بكفاءة واقتدار، مشيدا بما رصدته اللجنة أثناء زيارتها لـ 9 محافظات من نزاهة وشفافية ومهنية فى إدارة العملية الانتخابية.

كما أوضح ” ساوير” أن بعثة المراقبة شعرت بسعادة بالغة لما رصدته من حسن تنظيم للانتخابات، وبشكل كان جديراً باستيعاب أعداداً أكبر بكثير للناخبين دون أدنى مشاكل أو معوقات.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري قدم الشكر لبعثة المتابعة الأفريقية على ما قامت به من جهد وحرص على أداء مهمتها بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن مصر تشعر بالفخر لاضطلاع الاتحاد الأفريقي بتلك المهمة، ومعرباً عن أمله في أن تشهد الجولة القادمة المزيد من المشاركة من الناخبين المصريين، لاسيما وأن الجولة الثانية تشمل محافظات أكثر كثافة من حيث التعداد السكاني فضلاً عن التوقع بزيادة حدة المنافسة في جولات الإعادة.