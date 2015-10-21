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المتحدث العسكري يواسي نجل الراحل جمال الغيطاني «بتقبيل رأسه» ( صور)

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المتحدث العسكري يواسي نجل الراحل جمال الغيطاني «بتقبيل رأسه» ( صور) المتحدث العسكري يواسي نجل الراحل جمال الغيطاني «بتقبيل رأسه» ( صور)

المتحدث العسكري يقبل جبين ابن جمال الغيطاني

حرص المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، على المشاركة فى عزاء الكاتب والروائى الكبير جمال الغيطانى، الذى أقيم فى مسجد المشير طنطاوى، مساء اليوم.
> كما وصل منذ قليل للمشاركة فى واجب العزاء كلا من نجل الزعيم الراحل عبدالناصر، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، والكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة الحالى، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والكاتبة فريدة الشوباشى.

الكاتب الكبير جمال الغيطانى، رحل عن عالمنا صباح الأحد الماضى، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها غرفة العناية المركزة، منذ أيام، وأصيب اليوم بضيق فى التنفس منع وصول الدم إلى المخ فتوفى فى الحال.

 

 

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