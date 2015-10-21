الجيش الروسي يعلن قصف 83 هدفًا “إرهابيًا” في سوريا في الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الروسي الاربعاء انه قصف 83 هدفا لمجموعات “ارهابية” في سوريا في الساعات ال24 الاخيرة فيما كان الرئيس السوري بشار الاسد يشكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على تدخله العسكري في بلاده.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية ان الطائرات الروسية التي نفذت 46 طلعة ضربت مواقع في محافظات ادلب (شمال غرب) وحلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق) ودمشق وحماه (وسط).

وبحسب الوزارة تم تدمير مشغل لصنع قذائف ومستودع متفجرات تابع لجبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، قرب حلب.

وأضافت انه تم ايضا ضرب معسكر تدريب لجبهة النصرة قرب خان شيخون في محافظة حماة من طائرة سوخوي-25 ما ادى الى تدمير مخازن وعدة آليات.

وأعلن الجيش الروسي ايضا انه قصف مركز قيادة لتنظيم الدولة الاسلامية يقع على جبل في محافظة ادلب وكذلك نقطة تجمع قرب سرمين على بعد 270 كلم شمال دمشق.

وقد توجه الرئيس السوري بشار الاسد بالشكر الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تدخله العسكري في بلاده وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها مساء الثلاثاء الى موسكو واكد في الوقت نفسه على ضرورة القيام بخطوات سياسية بعد العمليات العسكرية.

ومنذ 30 سبتمبر يضرب الطيران الروسي يوميًا عشرات الأهداف “الإرهابية” في سوريا بموافقة نظام دمشق.

ويتهمه الغرب بضرب المحافظات التي تشن فيها القوات الحكومية هجمات ضد المعارضة المعتدلة وحيث لا يتواجد تنظيم الدولة الاسلامية.

لكن هذه الضربات لم تؤد حتى الآن إلى تغيير موازين القوى على الأرض.