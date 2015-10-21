"فيس بوك" يغلق صفحات تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية

أغلقت إدارة موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" خلال اليومين الماضيين، عدداً من الصفحات التابعة والمقربة من الدائرة الإعلامية لحركة حماس فى الضفة الغربية المحتلة، بالإضافةً إلى عدة صفحات تفاعلية داعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفى، أن الإغلاقات المذكورة جاءت عقب حملة تبليغات واسعة ومنظمة، مسنودةً بضغوطات مباشرة من وزارتي الإتصالات والخارجية الإسرائيليتين على إدارة موقع "فيسبوك"، و"ذلك على ضوء الدور الكبير للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم وتحريك وإسناد انتفاضة القدس"، وفق البيان.

وكانت إدارة الموقع قد أغلقت وللمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوع، صفحة الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" حسام بدران.

وقد سبق ذلك بعدة أيام إغلاق فيسبوك لصفحتي "نبض الضفة" و"كلنا مقاومة" المقربتين من حركة "حماس".

ويأتي ذلك عقب قيام إدارة موقع يوتيوب بإغلاق القناة الرسمية التابعة لإعلام حركة "حماس" في الضفة الغربية على الموقع لمرتين متواليتين.