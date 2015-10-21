أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"فيس بوك" يغلق صفحات تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية

Google+ Print
"فيس بوك" يغلق صفحات تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية "فيس بوك" يغلق صفحات تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية
أغلقت إدارة موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" خلال اليومين الماضيين، عدداً من الصفحات التابعة والمقربة من الدائرة الإعلامية لحركة حماس فى الضفة الغربية المحتلة، بالإضافةً إلى عدة صفحات تفاعلية داعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفى، أن الإغلاقات المذكورة جاءت عقب حملة تبليغات واسعة ومنظمة، مسنودةً بضغوطات مباشرة من وزارتي الإتصالات والخارجية الإسرائيليتين على إدارة موقع "فيسبوك"، و"ذلك على ضوء الدور الكبير للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم وتحريك وإسناد انتفاضة القدس"، وفق البيان.

وكانت إدارة الموقع قد أغلقت وللمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوع، صفحة الناطق الرسمي باسم حركة "حماس" حسام بدران.

وقد سبق ذلك بعدة أيام إغلاق فيسبوك لصفحتي "نبض الضفة" و"كلنا مقاومة" المقربتين من حركة "حماس".

ويأتي ذلك عقب قيام إدارة موقع يوتيوب بإغلاق القناة الرسمية التابعة لإعلام حركة "حماس" في الضفة الغربية على الموقع لمرتين متواليتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365