الرئيس اليمنى يعين المفلحى مستشارًا له والميسرى وزيرا للزراعة

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتعيين عبد العزيز عبد الحميد المفلحى مستشارا لرئيس الجمهورية .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم الأربعاء، أن هادى أصدر قرارا آخر بتعيين المهندس أحمد بن أحمد الميسرى وزيرا للزراعة والرى .

والشيخ المفلحى من القيادات الفاعلة فى الحراك الجنوبى وهو حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة .

ويعد وزير الزراعة الجديد أحد القيادات فى حزب المؤتمر المنشقين عن الرئيس السابق على عبد الله صالح ، وهو أحد القيادات الجنوبية فى اللجنة العامة لحزب المؤتمر وينتمى لمحافظة أبين مسقط رأس هادى والذى دعمه فى ترشيحه لرئاسة الحزب كما أنه كان أحد القيادات الميدانية للمقاومة بعد اجتياح أبين من قبل جماعة الحوثيين .

>ووصل مطار القاهرة الدولى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور محمد الميتمى قادما من نيويورك مساء اليوم الأربعاء، عن طريق لندن فى زيارة يلتقى خلالها عدد من المسئولين المصريين لبحث تطورات الأوضاع فى اليمن.

وكان الدكتور الميتمى قد ألتقى فى 17 أكتوبر الجارى بمبنى وزارة الخارجية الامريكية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى "آن باترسون" والنائب الأول لمساعدة الوزير "جيرارلد فيرستاين" وبحث معهما سبل دعم اليمن فى مجال إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة لليمن.

وألتقى أيضا فى مبنى وزارة الخزانة فى واشنطن نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكى "إيريك ماير" وتم خلال اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادى العام لليمن وسبل تقديم المساعدات الفنية من الخزانة الأمريكية للحكومة اليمنية فى المجال المالي.

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