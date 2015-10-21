مجلس كلية التربية بأسوان يناقش حاجة الأقسام لمعيدين جدد

ناقش مجلس كلية التربية بأسوان، حاجة الأقسام المختلفة بالكلية لمعيدين جدد ومناقشة قيد 12طالبا لدرجة الماجستير من الخارج بقسم علم النفس وقيد 5 طلاب من الخارج درجة الدكتوراه الفلسفة ومناقشة قيد مدرس مساعد بقسم أصول التربية لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص "أصول التربية" .

كما ناقش مجلس كلية التربية بجامعة أسوان قيد 4 طلاب من الخارج لدرجة الماجستير ثلاثة منهم في تخصص إدارة تعليمية وطالب في تخصص " تربية مقارنة " ، وقيد طلاب الدراسات العليا الجدد وتدريس المقررات النظرية والعلمية بالأقسام بالكلية على مستوى الماجستير والدكتوراه المقيدين والمسجلين للعام الجامعي الحالي و مناقشة انتداب أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتدريس بعض المواد بكلية التربية النوعية بأسوان و بكلية التربية بقنا و بالمعهد الفني الصحي بأسوان و مناقشة تشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي الحالي .

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