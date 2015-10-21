مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة وإدارة ومدارس مركز "الحسينية"

قام الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية اليوم الأربعاء بالمرور على كل من عيادة وإدارة التأمين الصحي ومدارس مركز الحسينية، لمتابعة والإشراف على مدى انتظام العمل وجودة الخدمة الطبية المؤداه، وبدأ بالمرور على عيادة الحسينية للتأمين الصحى حيث تفقد أقسامها المختلفة .

وعند المرور على معمل العيادة تبين تعطل جهاز CBC الخاص بتحليل صورة الدم الكاملة

>ووجه مدير فرع الشرقية المدير المالي والاداري بها بعمل بيان بحصر جميع الأجهزة المعطلة بالعيادة والاحتياج من الاجهزة الجديدة لتسيير العمل بالمعمل وخاصة مرضى الفيروسات الكبدية حيث تم التنبيه على مدير العيادة بسحب عينات الدم الخاصة بمرضى فيروس سي وإرسالها لأقرب مكان للتحليل به وهو عيادة فاقوس تسهيلا على المرضى، أما فى حالة تحليل الـ P.C.R فيتم إرسال المريض لأخذ العينة فى عيادة المبرة بالزقازيق وارسال مندوب من العيادة لاحضار النتائج وتوزيعها على المرضى بالعيادة تخفيفا عليهم من مشقة السفر الى الزقازيق.

واستمع مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية لشكاوى بعض المرضى من مرضى فيروس سي وتم افهامهم بطريقة العمل الجديدة بالمعمل تسهيلا عليهم، وشكروا الدكتور مدير عام الفرع على مجهود التأمين الصحي بمركز الحسينية .

وأثناء المرور على إدارة الحسينية للتأمين الصحي وجه مدير الإدارة والزائرات بالالتزام بالمرور على مدارس مركز الحسينية والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وتهويتها وكذا نظافة الحمامات وضرورة تحصيل الواحد جنيه قيمة كارنيه الطلبة وكذا الالتزام بعملية الفحص الطبي على طلاب المدارس مع عمل تقارير يومية بذلك وتعرض على ادارة الفرع.

ثم قام بالمرور على عيادة التأمين الصحي المدرسية بمدرسة الحسينية الثانوية التجارية للبنات حيث تبين تواجد طبيب المدرسة الدكتور محمد محمد السيد وتواجد الزائرة الصحية إخلاص سردوب غضان والزائرة هناء محمد محمود حيث تنبه عليهما بضرورة استكمال الفحص الطبي الشامل على الطلاب .

>والعيادة نظيفة ومرتبة ولا يوجد شكوى من ادارة المدرسة من تقديم الخدمة الطبية للطلبة و تتوافر بها الأدوية والالتزام بالفحص الطبي على الطلبة وتحصيل رسوم الكارنيه .