بالفيديو والصور.. وضح حجر أساس المركز الثقافى المصرى الإماراتى بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقة قوية والشعب الإماراتى والمصرى تربطهم أواصر صلة قوية منذ قديم الأزل، موضحاً أن الشيخ زايد رحمة الله عليه قد ساهم فى العديد من المشروعات التنماوية على أرض مصر ، ومصر وشعبها يعتبران الشيخ زايد أحد أبناء الشعب المصرى، وقدم المحافظ الشكر لدولة الإمارات العربية وكل الشعب الإماراتى لما يقدمونه من دعم ومشروعات على أرض مصر.

جاء ذلك خلال وضع حجر أساس المركز الثقافى المصرى الإماراتى بمنتجع السلام بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور جمال سند السويدى رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للدراسات والأبحاث الإستراتيجية والكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.

وأوضح المحافظ فى أن الدكتور جمال سند السويدى رئيس مركز الإمارات للدراسات والأبحاث الإستراتيجية تبنى فكرة إقامة مركز ثقافى مصرى إماراتى على أرض مدينة شرم الشيخ، يطلق عليه اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو عبارة عن مجمع الصداقة المصرى الإماراتى الثقافى.

وأضاف أن المبنى تم تأسيسه منذ 10 سنوات تقريبا ويحتاج المركز أثاثا وتجهيزات وقد تبرع الشيخ جمال سند بتحمل هذه التكلفة مساهمة من الإمارات العربية فى دعم وتطوير الثقافة العربية.

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>ومن جانبه أشاد الدكتور جمال سند السويدى رئيس مركز الإمارات للدراسات والأبحاث بحفاوة الاستقبال ومدى حب الشعب الإماراتى للشعب المصرى، وأعلن أن كل التجهيزات التى يحتاجها المركز سيتم توفيرها بالإضافة إلى تطوير شارع الشيخ زايد فى مدينة شرم.

وقدم أطفال شرم الشيخ هتافات تحيا ومصر والإمارات وقدموا الورود للأشقاء من دولة الإمارات.



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