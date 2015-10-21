محافظ شمال سيناء: مخاطبة الإسكان لمد فترة تقسيط مستحقات ابنى بيتك بالعريش

أعلن اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لمد فترة تقسيط المستحقات المالية على المنتفعين بمشروع ابنى بيتك حتى عام 2020، بدلا من عام 2018 بهدف التيسير على المنتفعين وزيادة فترة التقسيط، وكذا إعداد خطة زمنية للانتهاء من توصيل المرافق وخدمات البنية الأساسية للالتزام بها فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع عدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرى مرافق الخدمات والبنية الأساسية وعدد من ممثلى المنتفعين بمشروع "ابنى بيتك" بالعريش.. بحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد السعدنى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد البيك رئيس مركز ومدينة العريش ومديرى التعمير والطرق والكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحى وإدارة المتابعة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع توزيع الكهرباء وتضم رؤساء الأجهزة المعنية لمعاينة موقع المشروع وتحديد موعد بدء التنفيذ لتوصيل مرافق البنية الأساسية والخدمات إلى المشروع، على أن تقوم اللجنة بمعاينة المشروع غدا، والاتفاق على موعد البدء بحيث ينتهى عمل المناسيب والمطابق والشبكات وطرق المشروع حتى يمكن توصيل باقى المرافق خلال أسبوعين وقبل منتصف نوفمبر على أقصى تقدير.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بتوصيل مرافق الخدمات والبنية الأساسية إلى المشروع باعتباره مشروعا قوميا على مستوى المحافظة، والاستعانة بكافة الإمكانات والمعدات الأهلية المتاحة من أجل سرعة الإنجاز، مشيرا إلى أنه تمت زيادة الاعتمادات المخصصة من 4 ملايين جنيها عند بدء المشروع عام 2008 إلى مبلغ 67 مليونا و305 آلاف جنيه حاليا لتوصيل الكهرباء إلى المشروع حاليا، وأنه تم إحالة جميع المقصرين ومن لم يلتزم بتنفيذ المهام الموكولة إليه خلال الفترة الماضية إلى النيابة الإدارية لمحاسبتهم.