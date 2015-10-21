"تعليم القليوبية": 80 ألف جنيه لإدارة القناطر لجودة المدارس

أصدرت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بمنح إدارة القناطر الخيرية التعليمية مبلغ 80 ألف جنيه دعما للمدارس التى تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم، وذلك بواقع 20 ألف جنيه للمراحل الابتدائية والثانوية و8 آلاف جنيه لمرحلة رياض الأطفال.

وقال سمير جاد مدير إدارة القناطر الخيرية التعليمية، إن الإدارة تسلمت شيكا بمبلغ 80 ألف جنيه من المديرية لـ7 مدارس بالإدارة تم اعتماد مدرستين منهم بشكل نهائى للحصول على شهادة الجودة فى التعليم وهى مدرسة حسن أبو بكر الرسمية للغات وقرنفيل الابتدائية المشتركة، وتم منحهم شهادة الاعتماد والجودة وباقى اعتماد باقى المدارس وهى مدرسة القناطر الابتدائية المشتركة رقم 3 ومدرسة الفاروق عمر المشتركة وشلقان الابتدائية ومحمود سيد مجاهد رياض أطفال والسيدة خديجة الرسمية للغات رياض أطفال.