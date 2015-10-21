قناة النهار رياضة تنسحب من الدوري العام‎

وقالعلاء الكحكي، مالك شبكة قنوات النهارفى بيان له اليوم: شبكة قنوات النهار قررت الانسحاب من مشهد الدورى كاملاً حرصاً منها على وحدة كرة القدم، وعدم التفتت الذى لا تحتمله مصر الآن، وهذا الانسحاب يأتى فى الوقت الذى يعرف فيه القاص والدانى، أن حقوق النهار وتعاقداتها مع الأندية ثابتة قانوناً ولا يمكن أن تفسخ أو يشوبها بطلان، إلا بحكم قضائى نهائى”.

وأضاف الكحكى: “آثرنا الابتعاد تأكيداً لصطفافنا على وحدة الكرة المصرية التى بذلنا جدهاً كبيراً.. بحثاً عنها، ودعماً لها، طوال ثلاث سنوات، كانت خلالها شبكة قنوات النهار تعمل مع الآخرين للصالح العام، ولم تتحدث يوماً عن صالحها التجارى فقط”.

وتابع: “شبكة قنوات النهار تشعر بالرضا عما قدمته على قناة النهار رياضة، وتشير بكل فخر إلى أن خسائرها المالية كانت تتقبلها بكل الرضا بحثاً عن الأفضل لصناعة كرة القدم المصرية، لهذا كان القرار لإعفاء كثيرون من الحرج، مع شكر واجب للسيد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم.

وأضاف مالك قنوات النهار فى بيانه: “كما نوجه الشكر للمستشار مرتضى منصور على موقفه الذى لم يحيد عنه رغم هروب المتخاذلين الذين لم نعول عليهم كثيراً، لهذا فإن قرارنا بالتراجع يأتى بديلاً عن حالة التفتت التى لا تتحملها صناعة كرة القدم، التى نتمنى لها أن تتعافى وتستعيد مكانتها كما كانت قبل محاولات الاستئثار بها، خاصة أن هناك من زايدو كثيراً على أن المهندس نجيب ساويرس وشركته هم من حصلوا على الحقوق، لذا يجب التأكيد على أن علاقتى بالمهندس نجيب تبقى أكبر كثيراً، وأقوى من أى مشاكل على حقوق بث كرة القدم”.

واختتم الكحكى بيانه قائلاً: “شبكة قنوات النهار قررت الانسحاب من مشهد الدورى، لكنها لن تنسحب من المشهد الرياضى.. وسيتم ضم البرامج الرياضية إلى قناة النهار اليوم.. وسنسعى من خلالها إلى دعم كرة القدم والرياضات الأخرى، لنبقى كالعادة عند حسن ظن المشاهد الكريم، حتى نعود مجدداً، عندما تعود صناعة كرة القدم إلى السوق دون مغالة، أو استحواذ واستئثار”.