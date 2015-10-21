مصدر عسكرى: هروب 13 سجينًا من سجن تنظيم داعش غرب الموصل العراقية

كشف مصدر عسكرى مسئول بالعراق اليوم الاربعاء، عن هروب 13 سجينًا من سجن داعش فى قضاء تلعفر 130 كلم غرب الموصل.

وقال العميد ذنون السبعاوى، من الفرقة الثانية بالجيش العراقى إن" 13 سجينًا هربوا من سجن داعش بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد واثنان برتبة نقيب فضلا عن موظفين ومدنيين مطلوبين لدى داعش".

وأضاف السبعاوى أن" السجناء هربوا من نافذة صغيرة فى سجن داخل قضاء تلعفر"، موضحًا أن تنظيم داعش قام بتطويق القضاء ومشارفه وشن حملة مداهمة وتفتيش للبحث عن السجناء الفارين الى جهات مجهولة".

وعلى صعيد آخر افاد مصدر فى وزارة البيشمركة الكردية اليوم أيضا بمقتل 14 من عناصر داعش بقصف جوى للتحالف الدولى طال قضاء سنجار120 كلم شمال غرب الموصل.

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