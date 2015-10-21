المتحدث باسم حكومة اليمن لليوم السابع: وزير الدفاع ما زال معتقلا لدى الحوثيين

قال راجح بادى المتحدث باسم الحكومة اليمنية إنه ما زال حتى الآن تعتقل ميليشيا الحوثى وزير الدفاع اليمنى اللواء محمود الصبيحى.

وأضاف "بادى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض أن من يتولى مهام الجيش اليمنى حاليا هو قائد الأركان ولم يتم تعيين وزير جديد للدفاع.

وأكد" بادى" أن هناك بعض من وزراء الحكومة يمارسون مهام عملهم من محافظة "عدن" التى تم تطهيرها بالكامل من مليشيا صالح والحوثى، حيث يتواجد هناك وزراء الإدارة المحلية والنقل وغيرهم.

وأوضح أن هناك وزراء آخرين يمارسون عملهم من المملكة العربية السعودية، فى انتظار قرارا من الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء خالد بحاح للعودة إلى اليمن.

وحول المحادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المقرر انعقادها فى جنيف، أكد "بادى" لـ"اليوم السابع" أن يتم الأن تشكيل وفد الحكومة المشارك فى المحادثات وحتى الأن لم تتم المشاروات لاختيار أعضاء الوفد .