أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم حكومة اليمن لليوم السابع: وزير الدفاع ما زال معتقلا لدى الحوثيين

Google+ Print
المتحدث باسم حكومة اليمن لليوم السابع: وزير الدفاع ما زال معتقلا لدى الحوثيين المتحدث باسم حكومة اليمن لليوم السابع: وزير الدفاع ما زال معتقلا لدى الحوثيين
قال راجح بادى المتحدث باسم اليمنية إنه ما زال حتى الآن تعتقل ميليشيا الحوثى وزير الدفاع اليمنى اللواء محمود الصبيحى.

وأضاف "بادى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الرياض أن من يتولى مهام الجيش اليمنى حاليا هو قائد الأركان ولم يتم تعيين وزير جديد للدفاع.

وأكد" بادى" أن هناك بعض من وزراء الحكومة يمارسون مهام عملهم من محافظة "عدن" التى تم تطهيرها بالكامل من مليشيا صالح والحوثى، حيث يتواجد هناك وزراء الإدارة المحلية والنقل وغيرهم.

وأوضح أن هناك وزراء آخرين يمارسون عملهم من المملكة العربية ، فى انتظار قرارا من الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء خالد بحاح للعودة إلى اليمن.

وحول المحادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية المقرر انعقادها فى جنيف، أكد "بادى" لـ"اليوم السابع" أن يتم الأن تشكيل وفد الحكومة المشارك فى المحادثات وحتى الأن لم تتم المشاروات لاختيار أعضاء الوفد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟