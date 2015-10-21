هانى شاكر و صلاح الزدجالى يشاركان الأوبرا السلطانية احتفالها بالعيد الوطنى

تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط فى السابعة من مساء السبت المقبل حفلة فنية في "باحة" الميدان بالهواء الطلق، تمزج بين الغناء وعرض الفيديو يشارك فيها الفنان هاني شاكر والفنان العماني صلاح الزدجالي في عرض مجانى لعموم الجمهور تواصلا مع احتفالات دار الأوبرا بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من برنامج واسع أعدته الدار للاحتفاء بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، ولاءً وعرفانا للسلطان قابوس بن سعيد .. سلطان عمان.. واحتفاء بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات.

ويتضمن برنامج الدار للاحتفاء بالعيد الـ 45 المجيد عرض الموسيقى العسكرية الذي سيقام على مدار ثلاثة أيام مطلع نوفمبر القادم ، وقد تم اختيار إقامة عرض 45 عاما من ألحان الوفاء والحب بساحة الميدان المفتوحة بالدار لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور يشاركوا في التعبير عن ولائهم وحبهم لعاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد .

وتمزج فعالية 45 عاما من ألحان الوفاء والحب بين الغناء والفيديو، إذ سيتم عرض مقاطع فيديو تم إعدادها بالتعاون مع تلفزيون سلطنة عمان موثقة لمراحل مختلفة من مسيرة النهضة المباركة إضافة إلى مقتطفات من أغاني وطنية لفنانين عُمانيين ولفنانين عرب تغنوا لعُمان الحبيبة وقائدها المفدى، والتي قُدمت بمناسبة العيد الوطني، فضلا عن أغاني وطنية وعاطفية حية يقدمها الفنانان هاني شاكر وصلاح الزدجالي.