الملك سلمان يدعو قادة البحرين والجزائر وموريتانيا لحضور قمة " أسبا"

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية ، اليوم الاربعاء دعوات الى قادة البحرين والجزائر وموريتانيا لحضور قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية فى الرياض الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم أن الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل دعوة لكلا من العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز وذلك لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

ويتوقع أن تتواصل خلال الأيام القادمة توجيه المزيد من الدعوات لبقية قادة الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية لحضور القمة.

وكانت ليما عاصمة بيرو، قد استضافت فى أكتوبر 2012 القمة الثالثة لمنتدى دول أمريكا الجنوبية والدول العربية "أسبا" ، وذلك بعد القمة الأولى التى عقدت فى البرازيل عام 2005، والثانية التى عقدت فى الدوحة عام 2009

واختتمت القمة الثالثة لـ(أسبا) بدعوة إلى إصلاح سلمى بالشرق الأوسط وتعاون أكبر على المستوى الإقليمي.

ومؤتمر قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية هو ملتقى للتنسيق السياسى بين دول كلتا المنطقتين (المنطقة العربية"22 دولة" وأمريكا اللاتينية"12 دولة") وهى أيضا آلية للتعاون فى مجالات الاقتصاد والثقافة والتربية و التعليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة وغيرها من المجالات ذات الصلة لتحقيق التنمية الدائمة فى تلك البلدان والمساهمة فى تحقيق السلام العالمي.

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