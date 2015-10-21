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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتظاهر أمام مبنى "ميركل" بسبب زيارة نتنياهو

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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتظاهر أمام مبنى "ميركل" بسبب زيارة نتنياهو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تتظاهر أمام مبنى "ميركل" بسبب زيارة نتنياهو
تظاهر أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى ألمانيا، اليوم الأربعاء، أمام مبنى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، احتجاجاً ورفضاً لزيارة رئيس وزراء إسرائيل "بنيامين نتنياهو" لبرلين.

وذكرت الجبهة الشعبية فى بيان صحفى، مساء اليوم، الأربعاء، أن المتظاهرين رفُعوا فى التظاهرة أعلام فلسطين ولافتات تحمل صور أحمد سعدات وخالدة جرار.

وأكد أنصار الجبهة الشعبية على أنهم سيواصلون نشاطهم دعماً للانتفاضة الشعبية وفى مواجهة "الصهاينة" بألمانيا.

وقد اعتقلت الشرطة الألمانية ثلاثة شبان من المتظاهرين هم "محمد مطر، وفؤاد عفانة" والناشط الألمانى "بن آفاك" بسبب رفعهم صور "نتنياهو" وقد كُتب عليها "نتنياهو ينكر المحرقة"!. وقد تم إطلاق سراحهم بعد ساعات.

يذكر أن نتنياهو أُجبر قبل عدة أسابيع على إلغاء الزيارة لبرلين بسبب تدهور الأوضاع فى الأراضى المحتلة، وحالة الارتباك والتخبط التى أصابت الاحتلال فى ظل استمرار "الهبة" الجماهيرية وعمليات المقاومة، فضلاً عن التظاهرات والاحتجاجات فى ألمانيا الرافضة لهذه الزيارة.

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مصر 365