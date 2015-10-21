سعد المجرد يؤكد إلغاء الدويتو مع شيرين ويكذب تصريحات ريهام سعيد

أكد الفنان المغربي سعد المجرد إلغاء الدويتو الذي كان يحضره مع الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهاب.

ويبدو أنّ الإلغاء كان بموافقة الطرفين، حيث أعلنته شيرين قبل سعد.

وكان خبر إلغاء الدويتو قد انتشر في الأيام الماضية، لكن معجبو الفنّانين اعتقدوا أنّها مجرّد شائعة ، قبل أن يتأكد الخبر بصفة نهائية دون أن تعرف الأسباب .

من جهة ثانية، قال سعد إنه لا يعرف ريهام سعيد، وكذّب كل ما صرحت به ، حول طلبه 70 الف دولار للتصوير معها، مشيراً إلى أنه لم يتواصل معها أو مع فريق إعداد برنامجها.

واستغرب المجرد إقحام اسمه في موضوع الإعلامية المصرية من الأساس .

وفي سياق مختلف، من المتوقع أن يحيي المجرد حفلاً فنياً كبيراً في "بورتو كايرو" في القاهرة يوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.