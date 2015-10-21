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فورين بوليسي:الاقتصاد السعودي في مأمن بالرغم ماتمر به من أحداث وهبوط أسعار البترول

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فورين بوليسي:الاقتصاد السعودي في مأمن بالرغم ماتمر به من أحداث وهبوط أسعار البترول فورين بوليسي:الاقتصاد السعودي في مأمن بالرغم ماتمر به من أحداث وهبوط أسعار البترول

أرشيفية

لا يزال الاقتصاد السعودي في مأمن من المتاعب التي تواجهها الدول النفطية بسبب هبوط البترول، فضلاً عن أن التي تقود العمليات العسكرية في اليمن لا يبدو أن اقتصادها قد تأثر لا بالأحداث ولا باضطرابات أسواق النفط، حيث تشير أحدث التقارير الى أن الاقتصاد السعودي في أفضل أحواله منذ عقود على الرغم من الظروف الراهنة.

وبدأت أسعار النفط منذ أواخر العام الماضي رحلة هبوط قاسية أدت إلى نزوله إلى مستويات تتراوح بين الأربعين والخمسين دولاراً بعد أن كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار في الأسواق العالمية، إلا أن السعودية التي تتربع على عرش أكبر وأهم منتجي النفط في العالم والتي يصل إنتاجها الى 9.5 مليون برميل يومياً لا يبدو أنها تأثرت بصورة بالغة مع هبوط الأسعار نتيجة نجاحها في تنويع اقتصادها وعدم اعتمادها بشكل كلي على الموارد النفطية.
> وقال تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي: “خلافاً للاعتقاد السائد حالياً من أن المملكة تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة فإن الحقيقة أن الاقتصاد السعودي في أفضل أحواله منذ عقود، مشيراً الى أن الاقتصاد السعودي لم يعد حالياً يعتمد على الخارج كما كان الحال في السابق، وتحديداً خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما تأثر الاقتصاد السعودي بصورة كبيرة وملموسة مع هبوط أسعار النفط، والتي نزلت عن العشرة دولارات للبرميل في العام 1998.
> ويضيف تقرير “فورين بوليسي” أنه على الرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي العام في السعودية بدءاً من العام 2000 وما بعده فإن المملكة تمكنت الاستفادة من سنوات الطفرة النفطية بتوفير احتياطات نقدية ضخمة، وهي الاحتياطات التي وصلت الى مستوى 100% مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي في العام 2014″، أي أن الاقتصاد السعودي كان يوفر احتياطات نقدية تعادل الناتج المحلي الاجمالي كاملاً للبلاد، وهي حالة لا تستطيع أية دولة في العالم أن تحققها غير السعودية.
> ويقارن تقرير “فورين بوليسي” بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما شهدت أسعار النفط هبوطها الحاد، وبين الهبوط الذي تشهده الأسعار منذ مطلع العام الجاري، حيث يقول التقرير إن السعودية كانت في ذلك الوقت تسجل احتياطيات نقدية في أفضل أحوالها بنسبة 35% الى ناتجها المحلي، بينما وصلت هذه النسبة الى 100% في العام 2014، وهو ما يعني أن لدى المملكة قدرة على استيعاب الهبوط الراهن لسنوات أطول بكثير من القدرات التي كانت لديها خلال العقود الماضية.

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