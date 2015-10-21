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ما حقيقة حلول ماريا معلوف بدلاً من طوني خليفة في الـMTV؟

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ما حقيقة حلول ماريا معلوف بدلاً من طوني خليفة في الـMTV؟ ما حقيقة حلول ماريا معلوف بدلاً من طوني خليفة في الـMTV؟

الأربعاء 21-10-2015 18:28

أكّد مصدر داخل MTV أنّ لا صحّة لما يشاع عن أنّ المحطة تفاوض ماريا معلوف لتكون بديلة طوني خليفة في برنامج 1544 الذي غادره طوني بعد أن قدّم موسماً ناجحاً.
وكانت مصادر إعلاميّة قد ذكرت أنّ ثمة مفاوضات مع ماريا لتقدّم الموسم الثاني من البرنامج بعد مغادرة طوني، ما أثار موجة من الاستياء لدى الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنّ برامج تعنى بمشاكل الناس ومكافحة قضايا الفساد في الدولة، يجب أن يقدّمها إعلاميّ موضوعي، أو على الأقل إعلامي لا يملك من العداوات ما يجعل من برنامجه ساحة لتصفية الحسابات، عدا عن أنّ ماريا تكن العداء لشريحة كبيرة من اللبنانيين، سيحجمون عن متابعة البرنامج ما سيفقده الزخم الجماهيري لمنافسة برنامجي "حكي جالس" مع جو معلوف على شاشة LBCI و"للنشر" مع ريما كركي على شاشة "الجديد"، واللذين يعرضان في نفس التوقيت.

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سيدتي