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سعاد العبد الله أفضل ممثلة جماهيرية وأفضل ممثلة خليجية باستفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

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سعاد العبد الله أفضل ممثلة جماهيرية وأفضل ممثلة خليجية باستفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 سعاد العبد الله أفضل ممثلة جماهيرية وأفضل ممثلة خليجية باستفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

الأربعاء 21-10-2015 19:15

عمان- سميرة حسنين

فازت النجمة الكويتية سعاد العبدالله بلقبين معاً لأول مرة في استفتاء رمضاني واحد: لقب أفضل ممثلة جماهيرية خليجية في العالم العربي، ولقب أفضل ممثلة خليجية عن مسلسلها "أمنا رويحة الجنة" تأليف: هبة مشاري حمادة،وإخراج محمد القفاص في استفتاء مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" الأوسع عربياً لرمضان 2015.
ورغم المنافسة الشديدة بينها وبين أقوى الممثلات العربيات في الأسابيع الأولى من الإستفتاء إلا إنها تفردت عنهنّ بتقدمها السريع للمركز الأول ، فأدائها الدافىء الصادق البسيط الواقعي لدور الأم التي تحاول بمحبتها وتسامحها استرداد محبة أبنائها لها بعد غيابها عنهم، ومحاولتها التمتع بأمومتها الضائعة منها جراء إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، ومسامحتها لهم على عقوقهم لها حين يحاولون إثبات عدم أهليتها العقلية للإستيلاء على ثروتها، أدخلها قلوب وعقول ملايين المشاهدين.
فسعاد العبدالله بخبرتها العريقة كممثلة اختارت الدور الأكثر جمالاً وجاذبية لدى كافة المشاهدين العرب ألا وهو دور الأم التي تحرك بيدها القلوب والعالم. فحركت سعاد العبدالله بأدائها الجميل لأعظم مخلوق في الكون وأكثره رقة وحناناً على الأرض: الأم، ملايين المشاهدين، واستحقت عن جدارة الفوز بلقبيّ: أفضل ممثلة جماهيرية وأفضل ممثلة خليجية، وأثبتت أنها مازالت أقوى وأكثر ممثلات الخليج شعبية وحضوراً على الشاشة الصغيرة.

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سيدتي