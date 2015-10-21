باسل الخياط: أتمنى الخير لكل سوري على أرض وطنه

استطاع الفنان السوري باسل خياط أن يجذب انتباه جمهور وصناع الدراما إليه بشدة هذا العام؛ من خلال إبداعه في تجسيد شخصية المحامي «يحيى المنيسي» في مسلسل «طريقي»، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الفائت 2015. وأعرب خياط عن سعادته بالمشاركة في الدراما المصرية، التي رحبت به من خلال العديد من المسلسلات.

وفي لقاء صريح وشفاف مع «سيدتي نت» سألناه:

* (طريقي) عنوان المسلسل المصري الذي شاركت فيه، ما المميز في العمل حتى أخذ كل تلك الجماهيرية برأيك؟

- القائمون على العمل؛ مخرج وكاتب وشركة إنتاج، لديهم رغبة للقيام بعمل مميز، وكل عمل مميز لديه مجموعة مفاتيح، فكل فنان يبحث عن التميز بحياته، وما جعلني أعتقد أن هذا العمل مميز وأوافق عليه، هو أنه تربطني علاقة ودية وقديمة بتامر حبيب، وهو واحد من الكتاب الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع الشخصيات المكتوبة بطريقة سيكولوجية وواعية ومدروسة، فبالتالي عندما تكون هناك شخصيات مبنية بشكل صحيح، فالممثل يكون لديه هامش أكبر؛ حتى يجد المقدرة والمساحة ضمن عالم الشخصيات المفترض، هذا أولاً.. ثانيّاً الموضوعات بحد ذاتها هي موضوعات بعيدة نوعاً ما عن السائد، وهي تحكي عن فترة الستينيات، وهي حالة حنين لتلك الفترة، بالإضافة إلى معرفتي بالشركة المنتجة وبأنها دائماً تسعى لإنتاج أعمال مميزة، ويكون لديها عمل فيه كل العناصر الفنية ومفردات العمل التلفزيوني، والرغبة موجودة لديَّ، فقبلت بالعمل رغم المخاطرة بأنني أؤدي شخصية أكبر من عمري، وقبلت هذا التحدي لأنني أعشق مثل هذه التحديات في الشخصية، والناس هي من يقرر وليس صانعي العمل الذين يملكون الرغبة في التميز، فالناس وبعض النقاد يمتلكون رؤية وثقافة عالية ليحكموا على العمل إن كان متميزاً أم لا.

قمة الروعة

* عملت كثيراً في السينما والدراما المصرية، لماذا تعتقد أنك تركت بصمة في هذا العمل؟

- لمجموعة أسباب؛ أحياناً تكون هناك أعمال في قمة الروعة لا تأخذ حقها، وتكون مرتبطة بزمن ووقت العرض والقناة التي تعرض عليها، وبالظرف الاجتماعي الذي نعيشه في الوطن العربي الحظ يلعب دوراً، والعدوى؛ بمعنى أن هناك الكثير من الناس تتناقل الأعمال عن طريق العدوى في الحضور وما يُحكى عن العمل، ودون أن يكون هناك فرز، وهذا أمر سلبي، لكن من حق المشاهد -لأن الوقت غير متاح في رمضان- أن يتابع كل الأعمال، بالإضافة لأسباب ضمن العمل نفسه، فالشخصية كانت بالنسبة لي مغرية جداً، وقد أخذ المسلسل حقه في العرض، وجود شيرين شيء أساسي أيضاً، بالإضافة للكاتب والمخرج، وكان دورهم كبيراً وصعباً، فهو من النوع السهل الممتنع، فالخطوط الدرامية فيه لا يوجد فيها الكثير من الدراما، فهي اجتماع عدة ظروف لتكون هناك قفزة في العمل.

شيرين وصدق الإحساس

* كيف كان أداء الفنانة شيرين؟

- قلت أكثر من مرة إن أهم ما يميز شيرين هو صدق إحساسها في الغناء، وباعتقادي أن منبع الفنان هو أحاسيسه، حيث يستطيع أن يمد يده داخل صدره وذاكرته وأحاسيسه ويخرجها؛ ليضعها في متناول الجمهور، وهذا جذر الفن، بغض النظر عن مرجعية الفنان وخلفيته الثقافية وعمله على نفسه الدائم. شيرين تمتلك الخامة والصدق وشيء استثنائي بالنسبة لكثير من الناس، فالحساسية التي تمتلكها أكبر من الصوت الرائع، وهذا ما يميزها، والصدق في غنائها، كما أعتقد أنا شخصياً، فالمنطلق الأساسي الذي يمتلكه الفنان موجود، فهي واعية لعالمها الداخلي وأحاسيسها، وبمساعدة المخرج محمد شاكر، فالمشهد يعاد أكثر من مرة ويؤخذ بأكثر من طريقة، ,في إحدى المرات كانت تتأثر فيها وتدمع عيناها في كل مرة عند المكان نفسه، وتكون لديها ردة الفعل ذاتها في كل مرة، وفي المكان ذاته، وأحياناً لسبع أو ثماني مرات في بعض المشاهد، وهي لا تمتلك التكنيك الذي يستخدمه الممثل ليقوم بهذا الشيء، وهذا دليل أنها تصدّق وتعيش الدور حقيقةً.

سمن على عسل

* هل صحيح أنه كان هناك توتر في التصوير وخصوصاً بينك وبين شيرين؟

- أبداً... ومنذ بداية المسلسل وحتى نهايته علاقتنا «سمن على عسل»، وتربطني بها صداقة واحترام كبيرين جداً.

* يقال إنك عصبي وتفتعل المشاكل دائماً في كل الأعمال، هل هي شائعة أم حقيقة؟

- لا أعرف، والحقيقة أن مصدر الشائعات أشخاص ناقصون، ولم أهتم يوماً بالشائعات أو ألتفت إليها أبداً، فبالنسبة لي كإنسان أنه عندما يتكون لديك انطباع سيئ عني، عليك أن تعرفني، ولا يعنيني أن تحكم على صفة شخصية عني من دون أن تعرفني، لكنّ هناك أشخاصاً فارغي الأقلام، للأسف الشديد، أشخاصاً غير قادرين على العلو، فحتى يغطوا فشلهم، يضعفون وينزلون بالآخر عبر الشائعات.

* ما هو سر الخلاف بينك وبين قصي خولي؟

- أنا أستغرب من هذه الشائعة، فمن يعرف باسل وقصي يعلم أنهما أكثر من أصدقاء، ولا يوجد أي خلاف بيننا، بل ما يحصل في البرنامج هو مجرد «ممازحات» ليس أكثر.

مخرج يعرف ما يريد

* العمل الثاني هو «العراب - نادي الشرق» كيف تقيّم هذا العمل؟

- في العراب كان ظهوري قليلاً؛ بسبب التمهيد للجزء الثاني والثالث، وأنا عملت مع حاتم علي كثيراً، وفي أكثر أعماله نجاحاً، هو مخرج واع يعرف ما يريد، والكادر الفني كان بمنتهى الروعة، والنص دقيق ويخاطب مكامن الفساد وليس نتائجه، وكأنك تضع المجهر على السبب الذي يكبر من خلاله الجرثومة، وهي مهمة الجزء الأول، وحاتم علي يستطيع أن ينهض بالنص بثقافته وعمله وأمانته، وشركة «كلاكيت» كانت كريمة في الإنتاج، وكل ما تطلبه العمل قامت بتوفيره، ورافي وهبة كاتب نص مترابط، والمشكلة أن النص ليس كاملاً عند بدء التصوير، وهي مشكلة أغلب الأعمال الرمضانية وليست مشكلة رافي وحده.

* وجود عمل آخر بالاسم نفسه والروح ذاتها، كيف كانت المنافسة برأيك؟

- أنا كنت ضد أن يكون هناك عملان يحملان الاسم نفسه والموضوع ذاته تقريباً، لكن الحقيقة أن العملين لا يشبهان بعضهما، والموضوع لا يمتّ بصلة إلى النكاية، فهي صدفة أن يحب شخصان القيام بنفس الموضوع، فأنا شاهد على رغبة رافي وهبة في القيام بهذا العمل منذ السنة الماضية، وفي النهاية العملان مختلفان، والمثنى صديقي، وعملت معه كثيراً، لكن الاختلاف بالخطوط الدرامية والشخصيات واضح.

* «قصة حب» عمل ذو طابع رومانسي، هو فعلاً هكذا؟

- أنا أتمنى أن يكون العمل رائعاً ويستحسنه الناس، لكنه ما زال على كارت الذاكرة، هو الآن في طور المونتاج ووضع الموسيقى، فأنا لم أشاهده بعد لأحكم عليه، وهو في حكم المجهول، وأنا عملت كثيراً فيه ومن قلبي، لكن الصورة العامة لا أعرف كيف ستكون.

ذكاء

* أنت كبطل لابد أنك تعبت وعملت كثيراً على الدور والشخصية، هل تشعر أحياناً بأن هناك بعض الممثلين قد يخربون ما قمت في بنائه بدور؟

- أعتقد أنني أذكى من هذا، عندما أشعر بأن هذا الشيء يحدث، أتصرف بأنانية حتى أنجو وحدي، ولا أترك نفسي أغرق معهم.

* الفنانة نادين صرحت بأنها تراك النجم الشاب الأول في الوطن العربي، وهي فخورة بالعمل معك، ولا يوجد لك منافس من أبناء جيلك... ما رأيك؟

- أنا أشكرها على الكلام الجريء عني، ويحملني مسؤولية، ولا أستطيع أن أرد عليه إلا بكلمة «شكراً»، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية، وأنا عملت معها في «الإخوة»، ولم تكن لدينا لقاءات فنية كثيرة، وفي لقائي معها كثنائية أعتقد أنها تجربة جميلة مع بعضنا، وهي ممثلة مثقفة وتتمتع بكاريزما، وهذه صفات أساسية في الممثل؛ أنه يستطيع أن يعمل لنفسه تحديثاً وتطويراً لذاكرته وأدواته، وقد استطاعت أن تقدم نفسها وتعمل لنفسها جيداً، وقد سعدت بالعمل معها، وأشكرها على كل كلامها، وهي في طريقها لتكون في أعلى المراتب، بما تمتلكه من ذكاء وثقافة وموهبة.

العمل الجماعي

* «الإخوة» عمل حقق انتشاراً واسعاً، لكن باسل خياط حقق تفوقاً على كل زملائه برأي النقاد، كيف تتعامل مع الورق؟

- هذا الكلام لا أتبناه كممثل، لكي لا يغريني ويغرقني بصفات سلبية، العمل الفني بالضرورة هو عمل جماعي، والمسلسل طويل، وأنا أول مرة أتعامل مع مثل هذه النوعية من الأعمال، فعلى الممثل أيضاً أن يتعامل بنَفس طويل، ولظروف العمل وضيق الوقت لعمل 115 حلقة، تبنيت فكرة أن العمل يجب أن يكون ممتعاً، وأن أكون شخصية سلبية كل هذه الفترة مشكلة، فكان قراراً صعباً أن أكون شخصاً يبث طاقة سلبية كل الوقت، فلعبت على فكرة الشخص السيئ بمعنى اللص الظريف، الشخص السلبي الوسيم صاحب النكتة، وهنا لا يمكنك أن تكرهه طوال الوقت، بالإضافة إلى أنني أحاول أن أطوع أدواتي، فأنا كنت أدخل على المشهد ولا أدرك إلا نهاية المشهد، ولكني داخل المشهد في حالة ارتجال دائم.

* غادرت «الموريكس دور» وأنت متضايق، رغم أنك كنت من المكرمين، لماذا؟

- صحيح، ولم أتكلم، فأنا لست من الشخصيات التي تجذب الإضاءة عن طريق الفضائح، التكريم ليس فقط لحظة التكريم، فهناك قبل وبعد، وإن لم يكن هناك هذا الشيء فأنا لا أريده، فلا تستطيع أن تقدم لي عيد ميلاد ولا تحتفل بي، فأنا لست مضطراً لتصنع لي عيد ميلاد، وحرصاً على تاريخ «الموريكس دور» أتمنى إعادة النظر في كل جوائزها، فعندما أكرّم يجب أن أكون فخوراً فيها، وهي رسالة للقائمين عليها، قد يأخذون بها أو لا، فهي ليست جائزة أضعها على الرف، وأقول أمام الكاميرات أنني حصلت على جائزة.

الدراما السورية

* كيف ترى الدراما السورية في ظل الأزمة التي تمر بها؟

- السنة الماضية كان حضور الدراما السورية أكثر من ممتاز، وهذا الشيء كان واضحاً بالنسبة للمحطات وللناس، وأعتقد أن حركتها كانت ممتازة على مستوى الإنتاج والمواضيع، وكانت قفزة، فالدراما السورية مازالت موجودة برموزها ونجومها ومخرجيها.

* ألا تعتقد أن الأعمال المميزة هي التي تم تصويرها خارج سوريا؟

- لا... لكن العين عليها أكثر وتوزعت أكثر، هناك أعمال تعرض مؤخراً على المحطات الفضائية مثل «ضبو الشناتي»، هذه السنة كانت هناك أعمال بانتظار الياسمين والعراب لمثنى الصبح، والمهم أن يكون النوع موجوداً ضمن الظرف.

* بغياب وجودك ووجود زملائك النجوم عن المسلسلات التي تصوّر في سوريا، ظهر جيل في الدراما السورية، هل استطاعوا برأيك أن يغطوا غيابكم؟

- الساحة تسع الكل، وأنا أقول هذا، منذ تخرجي في المعهد العالي للفنون المسرحية، إننا موجودون خارج سوريا، لكننا سوريون ونعمل بهويتنا السورية. ولا بد من التنقل من مكان إلى مكان، ومن حالة إلى حالة؛ حتى نكسر حالة «السبات والركود»، وبطبيعة الحال عندما تترك مكانك، على أحد أن يحل مكانك، وأعتقد أن الساحة تسع للكل، ولا أراها منافسة، فكما جئنا أنا كباسل أو قصي أو مكسيم أو قيس، وقد جئنا في فترة كان هناك آخرون، لكن «الشطارة» هي كم ستمكث في مكانك وتنتقل لمرحلة أخرى!

* ما هي علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي، وهل هناك من ينتحل شخصية باسل الخياط كما يحصل للآخرين؟

- علاقتي بها «صفر»، مع احترامي للناس الذين يعملون عليها، أنا إلى الآن لا أملك أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لقناعتي أنها يساء استخدامها، قد انضم لهذا العالم؛ وعندها سأصرّح صوتاً وصورة، وهناك من ينتحل اسمي، خاصة على الإنستغرام. إن انتحال شخصيتي والتحدث باسمي مع الناس هي إساءة.

لا للسياسة

* ماذا تقول لمعجبيك؟

- أطلب منهم مبدئياً أنه ليس من المعقول ضمن هذا العالم الافتراضي أن أصدق وأتابع أي شخص لمجرد أن اسمه «فلان»، وهذا شيء ساذج جداً، وتناقل الأخبار ضمنه فيه سذاجة أكثر.

وهناك من قال على لساني تصريحاً سياسياً وأنا لم أصرح به، فلم أقل في حياتي تصريحاً سياسياً، إلا أنني قلت: «أتمنى كل خير لكل سوري على أرض سوريا» وأنا لم أتحزب وهذا موقفي، ولم أدخل في دوامة الشائعات والراديكالية والحلول الجذرية، أنا إنسان أمتلك من المشاعر ما يجعلني أعاني من الاكتئاب سنة ونصف، ولم أستطع القيام بعملي كممثل وأن أقف أمام الكاميرا، وهذا قد حدث مع رشا شربتجي، من حزني وعدم تصديقي لما يحدث في بلدي، نحن تجاوزنا مرحلة الكلام، لا أتمنى إلا كل الخير لكل سوري على أرض سوريا.

* أصعب لحظة في كل ما جرى؟

- كل ما يحصل في سوريا إلى الآن لم تنته القصة، أصعب لحظة هي كل يوم، ولا أريد العيش في حالة نكران؛ لأنه للأسف تشعر بأنك بحاجة لأن تتناسى ما يحصل؛ حتى تستطيع أن تأكل وتمشي وتأتي بحاجيات عائلتك وللعيش في الحياة، لكنك تتناسى ولا تنسى.

حساسية زائدة

* العائلة والعمل، كيف تنسق بينهما؟

- أكثر شيء أحاول المحافظة عليه الآن هو عائلتي الصغيرة، وكل شيء أفعله «كرمالهم»، وعندما لا أكون في العمل فكل وقتي معهم، وأحاول أن أعوضهم.

* ماذا أخذ شمس من باسل؟

- أنا أتمنى ألا يأخذ شيئاً واحداً؛ وهو حساسيتي الزائدة والمفرطة؛ لأنها مؤلمة وقد تؤذي.

* كلمة أخيرة؟

- الشائعات، ورغم المحاولات لأن تضرب سمعتي، لكنني دائماً لا أنظر إلا إلى نصف الكأس الملآن، وهذا ما يعنيني، وأكيد سأتعرض لشائعات، ويؤلمني الأشخاص الذين يصدقونها ويبنون حكماً عليَّ، ولن أتنازل عن فكرة أنني لن أطارد الشائعة؛ حتى لا أعطيها أكبر من حجمها، وسأقول أخيراً ما أردده كل يوم قبل أن أنام وهو: «الله يحمي سوريا، ولا أتمنى إلا الخير لكل سوري على أرض وطنه».