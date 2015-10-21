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محافظ الغربية يطلق مبادرة لاكتشاف علاج "روماتيزم القلب" بين طلاب المدارس

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محافظ الغربية يطلق مبادرة لاكتشاف علاج "روماتيزم القلب" بين طلاب المدارس محافظ الغربية يطلق مبادرة لاكتشاف علاج "روماتيزم القلب" بين طلاب المدارس
أطلق سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية مبادرة لقيام حملة للمرور على جميع مدارس المحافظة، لاكتشاف وعلاج مرض روماتيزم القلب لدى الطلاب.

وأصدر المحافظ توجيهاته للدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية بسرعة وضع آلية لتنفيذ المبادرة مع الجهات المعنية والتوعية بخطورة هذه المرض وكيفية الوقاية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الدكتور علاء الغمراوى أستاذ القلب بمركز القلب بالمحلة، حيث قام المحافظ بمنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة لجهوده فى القضاء على روماتيزم القلب لدى الأطفال، حيث قامت منظمة الصحة العالمية (اليونسكو) بتكريمه أيضا، وأوصت بانتشار برنامجه الذى أنشأه وأطلق عليه "برنامج روماتيزم القلب فى جميع الدول العربية والأفريقية" والذى ساهم فى الوقاية والاكتشاف المبكر لهذه المرض لدى الأطفال.

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مصر 365