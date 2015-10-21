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"النيل للإعلام" ببنها يناقش عزوف الشباب عن المشاركة السياسية

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"النيل للإعلام" ببنها يناقش عزوف الشباب عن المشاركة السياسية "النيل للإعلام" ببنها يناقش عزوف الشباب عن المشاركة السياسية
ينظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهييئة العامة للاستعلامات حلقة نقاشية يومى 25 و26 أكتوبر الجارى حول أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الاداب جامعة بنها والمجلس القومى للمرأة بهدف حث الشباب على المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية.

صرح بذالك الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، وأضاف ان الحلقة النقاشية سيتحدث فيها اللواء السعيد عبد المعطى سكرتير عام محافظة القليوبية والمستشارة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة والمستشار اسلام نصير بوزارة العدل، وسيتم توزيع مجموعة من اصدارات الهيئة العامة للاستعلامات واللجنة العليا للانتخابات تشرح للشباب حقوق وواجبات الناخب والطرق السليمة للاداء بالصوت الانتخابى واهم القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
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