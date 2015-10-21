أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس الأمن الدولي يُناقش تجربة إيران الصاروخية الأخيرة

Google+ Print
مجلس الأمن الدولي يُناقش تجربة إيران الصاروخية الأخيرة مجلس الأمن الدولي يُناقش تجربة إيران الصاروخية الأخيرة

21 أكتوبر 2015 | 8:46 مساءً

أرشيفية

يناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها إيران، بناء على طلب الولايات المتحدة التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين.
> وقالت السفيرة الأميركية الأسبوع الماضي لدى الأمم المتحدة سامنثا باور إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي أطلقته إيران في العاشر من أكتوبر قادر على حمل راس نووي.
> وأضافت باور أن بلادها ستقدم تقريرًا إلى لجنة العقوبات وستدعو لاتخاذ “التحرك المناسب” بشأن إيران.
> وذكر دبلوماسيون أنه يمكن رفع المسألة إلى لجنة العقوبات التي ستقرر ما إذا كان إطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929 الذي تبناه المجلس في 2010.
> ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
> ويبقى القرار ساريًا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى.
> ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 أو مطلع 2016 حول التزام إيران بتعهداتها في هذا الموضوع.

2015-10-21

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا