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إضراب موجه لغة عربية عن الطعام ببنى سويف اعتراضا على مجازاته

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إضراب موجه لغة عربية عن الطعام ببنى سويف اعتراضا على مجازاته إضراب موجه لغة عربية عن الطعام ببنى سويف اعتراضا على مجازاته
دخل عبد الوهاب عبد اللطيف عبد الوهاب موجه لغة عربية بإدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف فى إضراب عن الطعام داخل مستشفى الفشن المركزى اعتراضا على تعنت مسئولى الإدارة التعليمية معه ومجازاته دون وجه حق مطالبا المحافظ المستشار محمد سليم بالتدخل ورفع الظلم عنه، على حد قوله.

كان العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن تلقى بلاغا من موجه اللغة العربية، مطالبا بالسماح له بالإضراب عن الطعام وإحالة المحضر للنيابة فوافقت على إيداعه المستشفى وتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل والإشعات اللازمة مع الإفادة بتقرير طبى عن حالته العامة.

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