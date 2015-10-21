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بالفيديو .. ريهام سعيد لـ “للرجالة”: ماتدخلوش في مشاكل الستات دول كلهم نكد

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بالفيديو .. ريهام سعيد لـ “للرجالة”: ماتدخلوش في مشاكل الستات دول كلهم نكد بالفيديو .. ريهام سعيد لـ “للرجالة”: ماتدخلوش في مشاكل الستات دول كلهم نكد

ريهام سعيد

أكدت الإعلامية “ريهام سعيد” أن المناطق الشعبية والراقية تشهد مشاحنات وخناقات بين النساء من جميع الطبقات، مشيرة إلى أن تدخل الرجال فى مشاكل النساء يُحدث كوارث تصل فى بعض الأحيان إلى القتل.

 

وقالت ريهام سعيد فى برنامجها “صبايا الخير” على فضائية “النهار”: “لو أى ست اتخانقت مع جارتها تصطفى معاها، ومفيش راجل يتدخل لحل المشكلة، كل المشاكل من تحت رأس الستات”، مخاطبة الرجال: “أنا بقولكم إحنا الستات عقلنا صغير وزنانين ودماغنا فاضية، وأوعوا تتدخلوا علشان تحلوا مشكلة بين الستات لأن كلهم نكد”.

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