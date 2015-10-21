تعرف على علامات إصابة الطفل بهشاشة ولين العظام

مع انتشار العادات الغذائية الضارة وجهل المرأة باحتياجاتها الأساسية فى فترة الحمل والرضاعة، وكذا احتياج طفلها بعد الولادة من العناصر الضرورية لنموه، زادت نسبة الأطفال المصابين بمرض هشاشة ولين العظام .

عن أهم العلامات الظاهرة لإصابة الطفل بهشاشة ولين العظام، قال أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، إن هناك بعض الأعراض الظاهرة التى يمكن ملاحظتها على شكل تكوين عظام الطفل، وتعد مؤشرًا قويًا على إصابته بهشاشة ولين العظام والتى غالبا ما تبدأ ملاحظتها من الشهر السادس وهى:

- التواء عظام الساقين والأيدى.

>- زيادة محيط جمجمة الرأس عن المعدل الطبيعى لها تبعا للمرحلة العمرية للطفل.

>- ظهور نتوءات صغيرة فى حجم حبات العدس على عظام القفص الصدرى للأطفال.

تبعا لرأى سالم فأشعة العظام وتحليل نسبة الكالسيوم والفوسفات وفيتامين (د) بالجسم، ونسبة عدد آخر من العناصر المساعدة على امتصاص الكالسيوم بالعظام، تعد من أهم وسائل تشخيص إصابة الطفل بهشاشة العظام.

وبالطبع يعتمد العلاج بصورة أساسية على جرعات فيتامين "د" التى يجب أن تقدم للطفل، ومع تعريضه بصورة مستمرة لأشعة الشمس.