أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على علامات إصابة الطفل بهشاشة ولين العظام

Google+ Print
تعرف على علامات إصابة الطفل بهشاشة ولين العظام تعرف على علامات إصابة الطفل بهشاشة ولين العظام
مع انتشار العادات الغذائية الضارة وجهل المرأة باحتياجاتها الأساسية فى فترة الحمل والرضاعة، وكذا احتياج طفلها بعد الولادة من العناصر الضرورية لنموه، زادت نسبة الأطفال المصابين بمرض هشاشة ولين العظام .

عن أهم العلامات الظاهرة لإصابة الطفل بهشاشة ولين العظام، قال أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، إن هناك بعض الأعراض الظاهرة التى يمكن ملاحظتها على شكل تكوين عظام الطفل، وتعد مؤشرًا قويًا على إصابته بهشاشة ولين العظام والتى غالبا ما تبدأ ملاحظتها من الشهر السادس وهى:

- التواء عظام الساقين والأيدى.
>- زيادة محيط جمجمة الرأس عن المعدل الطبيعى لها تبعا للمرحلة العمرية للطفل.
>- ظهور نتوءات صغيرة فى حجم حبات العدس على عظام القفص الصدرى للأطفال.

تبعا لرأى سالم فأشعة العظام وتحليل نسبة الكالسيوم والفوسفات وفيتامين (د) بالجسم، ونسبة عدد آخر من العناصر المساعدة على امتصاص الكالسيوم بالعظام، تعد من أهم وسائل تشخيص إصابة الطفل بهشاشة العظام.

وبالطبع يعتمد العلاج بصورة أساسية على جرعات فيتامين "د" التى يجب أن تقدم للطفل، ومع تعريضه بصورة مستمرة لأشعة الشمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365