6 نصائح لحماية ابنك لو خايفة يجيله تسمم فى المدرسة..بلاش لانشون وكاتشب

ترغب كل أم فى الحفاظ على صحة أطفالها وتوفير جميع احتياجاتهم الصحية اليومية، ومع دخول المدارس وتغييرات الجو والتزاحم فى الفصول، وشراء الأطفال لبعض الأطعمة من الشارع أو الباعة الجائلين أو الوجبات السريعة أو حتى فساد الطعام الذى تعطيه له أمه، بسبب طول الفترة التى يقضيها فى المدرسة، لذلك يصبح أطفالنا عرضة للتسمم الغذائى.

فكيف يمكن للأم أن تحافظ على طفلها وتحميه من أسباب التسمم الغذائى التى تحيط به فى يومه الدراسى؟.. فى هذا السياق تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الاهتمام بتغذية طفلك أثناء فترة المدرسة من أهم الأشياء التى تساعده فى الحصول على صحة جيدة، وتجنبه التعرض للتسمم الغذائى.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة أن الأم هى الأساس فى تقديم التوعية والإرشادات المطلوبة للطفل، ولذلك عليها أن تبدأ "بسندوتش المدرسة"، الذى يتطلب العديد من الشروط لتجنب فساده، وأهمها تجنب وضع الكاتشب أو المايونيز عليه.

وتقدم د.آمال استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح للحفاظ على صحة الطفل وتجنب إصابته بالتسمم الغذائى أثناء فترة المدرسة، ومنها:

1- هناك الكثير من العلب العازلة للحرارة والتى تساهم فى الحفاظ على الطعام لمدة طويلة، فيمكنك وضع طعام طفلك داخلها.

>2- عوّدى طفلك على تناول وجبة الإفطار فى المنزل قبل ذهابه للمدرسة، وذلك لتجنب تلف الطعام.

>3- عند ذهابه للمدرسة يمكنك إعطاؤه عصيرا طبيعيا مصنوعا فى المنزل، ولكن يجب أن يكون مثلجا حتى تتجنبين تلفه، بالإضافة إلى إعطائه ثمرتين من الفواكه كالتفاح أو الكمثرى.

>4- ويمكنك إعطاؤه الكيك المصنوع فى المنزل، فهو مفيد جدا لصحة الأطفال، حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة فى مرحلة البناء.

>5- عدم إعطائه ساندوتشات تحتوى على الإضافات التى تفسد بسرعة مثل الطماطم والكاتشب والمايونيز.

>6- امتنعى عن إعطاء طفلك أى من أنواع اللحوم المصنعة كاللانشون والسجق والسوسيس.

>