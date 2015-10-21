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سمير صبري يتقدم بمذكرة للجنة شئون الأحزاب لحل «النور»

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سمير صبري يتقدم بمذكرة للجنة شئون الأحزاب لحل «النور» سمير صبري يتقدم بمذكرة للجنة شئون الأحزاب لحل «النور»

أرشيفية

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للجنة شئون الأحزاب يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب النور بعد سقوطه سقوطاً مروعاً في الشارع المصري.

وقال صبري، في طلبه أنه ثبت يقيناً اخفاق حزب النور صاحب التوجه السلفي في الفوز بأي مقعد في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية وحقق خسارة ساحقة حتى أن مرشحيه الراسبين على المقاعد الفردية جاءو في ترتيب متأخر نتيجة الأرقام المتدنية التي حصلوا عليها، ومن الواضح أن خسارة حزب النور تحمل دلالات كثيرة أبرزها إن الحزب سقط سقوطاً مروعاً في الشارع المصري بعد أن خسر السقط واللقط وفقد سمعته وشعبيته.

وأضاف أنه سبق وأن تقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب النور وباقي الأحزاب الدينية المتأسلمة وأحيل هذا الطلب إلي المستشار النائب العام وتم سماع أقواله في هذا الشأن ولم يتبقي إلا مناشدة لجنة الأحزاب بسرعة تحريك الدعوى لحل حزب النور وباقي الأحزاب الدينية الإرهابية المتأسلمة.

وأكد صبري في أنه على أثر ذلك الطلب توجه عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين أبدوا سخطهم من تلك النتائج وتوجهوا برسالة للهيئة العليا للحزب طالبوا فيها بالانسحاب من خوض المرحلة الثانية للانتخابات.

 

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