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«العليا للانتخابات»:نسبة الحضور حوالي.26.5% وأعلى المحافظات في التصويت “الوادي الجديد”

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«العليا للانتخابات»:نسبة الحضور حوالي.26.5% وأعلى المحافظات في التصويت “الوادي الجديد” «العليا للانتخابات»:نسبة الحضور حوالي.26.5% وأعلى المحافظات في التصويت “الوادي الجديد”

أرشيفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي اليوم، أن هناك 6 منظمان أجنبية غير حكومية تابعت الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن بعثة الاتحاد الأفريقي أشادت بشفافية انتخابات.

وأكدت” العليا ” أنها تُثمن دور وزارات لتنمية المحلية والتخطيط والاتصالات، وأن السلبيات لم تنل من المشهد المنضبط لانتخابات النواب.

وأشارت ” العليا للانتخابات، إلى أن نسبة الحضور في الانتخابات البرلمانية حوالي 26 %، وأن أعلى المحافظات في التصويت لوادي الجديد بنسبة 37 %، وأن أقل الحافظات تصويتًا هي الجيزة بنسبة 21 %.

وأفادت اللجنة أن 4 مرشحين فقط هم الناجحين بالمرحلة الأولى دون إعادة، وأن قائمة “في حب ” نجحت بشمال الصعيد وغرب الدلتا.

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