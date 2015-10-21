محافظ الدقهلية يعفى مدير مركز طب الأسرة من منصبه بعد شكوى نقص الخدمات

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إعفاء مدير مركز طب الأسرة بقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة من منصبه وتعين آخر بدلا منه، وذلك بعد الشكوى المقدمة من الأهالي، بسبب نقص التخصصات الطبية بمركز طب الأسرة بالقرية وتم اتخاذ اجراءات بتلافي جميع السلبيات الخاصة بصيانة الصرف الصحي والنظافة ومجازاة المتغيبين، وزيادة الخدمات المعملية بالمركز وندب 4 أخصائيين في تخصصات جلدية - جراحة - رمد - علاج طبيعي لزيادة الخدمات.

كما وافق المحافظ علي الطلب المقدم من رئيس مجلس أمناء مدرسة ميت الخولي مؤمن الابتدائية بإدارة منية النصر التعليمية بشأن تجديد بلاط فناء المدرسة وذلك حفاظاً علي صحة التلاميذ بالمدرسة وبالفعل تم الانتهاء من الطلب المقدم عن طريق هيئة الأبنية التعليمية وتم عرض مذكرة نهائية بما تم.

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