محافظ الإسماعيلية: 168 مليون جنيه ميزانية التعليم بالمحافظة

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها لقطاع التعليم بالمحافظة قد بلغ نحو 168 مليون جنيه والتى تعتبر أكبر ميزانية تم تخصصيها لقطاع التعليم بالمحافظة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه تم ورود 77 مليون جنيه منها وأضاف أنه جارٍ حاليًا العمل فى إنشاء عدد 6 مدارس جديدة ضمن ميزانية العام المالى 2015/2016 منها مدرسة البناهوة بالقنطرة غرب والتى وعد المهندس أحمد هاشم مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالإسماعيلية أن يتم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى المقبل.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة الاجتماع الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد والتجهيز لافتتاح قسم جديد للغسيل الكلوى بمستشفى حميات الإسماعيلية خلال شهر على الأكثر ويضم عدد 16 ماكينة غسيل كلوى حديثة لخدمة مرض الكلى بالإسماعيلية.

وأضاف أنه يجرى حاليًا التنسيق والترتيب مع وزارة الداخلية وأجهزة شرطة التموين لافتتاح عدد أربع منافذ لبيع كل السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة للجمهور سيتم افتتاحها قريبًا بالأحياء الثلاثة ومدينة المستقبل.. كما أكد جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة بضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خاصة المشروعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين والعمل على تلبية كل احتياجاتهم من المرافق والخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الفترة الحالية تحتاج منا جميعًا إلى بذل ومضاعفة كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية الملموسة على الأرض حتى يشعر بها كل مواطن بالمحافظة وتوابعها.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذى للمشرع القومى لوزارة التنمية المحلية مشروعك وطالب المحافظ المسئولين بمختلف مواقعهم التفاعل مع المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا للوقوف على حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية والعمل على حلها بشكل واقعى وملموس وإيجاد حلولاً جذرية لتلبية مطالب المواطنين والمصداقية فى اتخاذ القرارات وإعلام المواطنين بما يتم اتخاذه من اجراءات من أجل كسب واستعادة ثقة المواطنين فى الأجهزة التنفيذية والحكومة مع الأخذ فى الاعتبار العمل على استعادة هيبة الدولة والمضى قدمًا فى رفع كل الإشغالات وتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لكل التعديات أولاً بأول وضرورة متابعة الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والنظافة العامة بمدينة المستقبل والأحياء الثلاثة وخلال الاجتماع تم استعراض تقارير مديريات الصحة والتموين والتربية والتعليم والأبنية التعليمية.

وقام محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ونائبيه على رجب وحسن بشارى ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لمدخل الإسماعيلية بأول طريق بورسعيد من جهة منشية الشهداء وصولاً إلى التقاطع مع الطريق الدائرى بنطاق حى ثان الإسماعيلية والتى كانت تعانى منذ فترة من تراكمات القمامة والمخلفات والرتش ويجرى حاليًا رفع كافأتها وتطويرها ورفع وإزالة جميع تجمعات وتراكمات القمامة والمخلفات وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق بالإضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة وصيانة البلدورات بمعرفة عمال حى ثان.

وذلك فى إطار استكمال تنفيذ أعمال خطة محافظة الاسماعيلية لتطوير وتجميل ورفع كفاءة كل الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

وخلال الجولة أكد المحافظ ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم الأعمال وسرعة الانتهاء من الطريق فى أسرع وقت ممكن حتى تستعيد المنطقة وجهها الحضارى الذى يليق باسم الإسماعيلية.

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