بالصور.. دورة تنشيطية فى السلة والطائرة تنظمها رعاية الشباب بجامعة القناة

نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس دورة تنشيطية فى لعبتى كرة السلة والكرة الطائرة بملاعب الجامعة وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقال أحمد صالح مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب إن هذه الدورة تأتى ضمن الدورات التى تنظمها الإدارة وتهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية فى الجامعة وذلك لضمهم لمنتخب الجامعة لتمثيلها فى اللقاءات المهمة ويشارك فيها طلاب من جميع الكليات وطلاب من فرع الجامعة بالعريش وكانت بداية الدورة التنشيطية الأسبوع الماضى فى لعبتى كرة القدم الخماسية وكرة اليد.

وأضاف صالح أن الإدارة ستنظم يوم 26 أكتوبر الجارى اللقاء القمى لسباق الطريق والذى يشارك فيه طلبة وطالبات الجامعة ويتنافس الطلاب على كأس رئيس الجامعة للفائز بالمركز الأول كما أن الكلية التى ستشارك بأكبر عدد من الطلبة والطالبات ستفوز بكأس نائب رئيس الجامعة وأول 25 طالبًا وأول 10 طالبات سيحصلن على جوائز تنشيطية.



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