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بالصور.. دورة تنشيطية فى السلة والطائرة تنظمها رعاية الشباب بجامعة القناة

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بالصور.. دورة تنشيطية فى السلة والطائرة تنظمها رعاية الشباب بجامعة القناة بالصور.. دورة تنشيطية فى السلة والطائرة تنظمها رعاية الشباب بجامعة القناة
نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس دورة تنشيطية فى لعبتى كرة السلة والكرة الطائرة بملاعب الجامعة وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

اليوم السابع -10 -2015

وقال أحمد صالح مدير إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب إن هذه الدورة تأتى ضمن الدورات التى تنظمها الإدارة وتهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية فى الجامعة وذلك لضمهم لمنتخب الجامعة لتمثيلها فى اللقاءات المهمة ويشارك فيها طلاب من جميع الكليات وطلاب من فرع الجامعة بالعريش وكانت بداية الدورة التنشيطية الأسبوع الماضى فى لعبتى كرة القدم الخماسية وكرة اليد.

اليوم السابع -10 -2015

وأضاف صالح أن الإدارة ستنظم يوم 26 أكتوبر الجارى اللقاء القمى لسباق الطريق والذى يشارك فيه طلبة وطالبات الجامعة ويتنافس الطلاب على كأس رئيس الجامعة للفائز بالمركز الأول كما أن الكلية التى ستشارك بأكبر عدد من الطلبة والطالبات ستفوز بكأس نائب رئيس الجامعة وأول 25 طالبًا وأول 10 طالبات سيحصلن على جوائز تنشيطية.

اليوم السابع -10 -2015
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