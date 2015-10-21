نيابة العجوزة تستدعي مرتضى منصور للتحقيق معه

أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هاي عزب، باستدعاء مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه والاستماع لأقواله بعد اتهامه بالتعدي على العميد مدحت الحناوي، عميد سابق بالقوات المسلحة، المرشح بدائرة الدقي والعجوزة، بالضرب والسب داخل إحدى اللجان الانتخابية.

> كما أمرت النيابة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول صحة الواقعة وكيفية حدوثها.

> وكانت النيابة تسلمت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه “الحناوى”، وتبين أنه مصاب بكدمات وتمزق بأربطة الركبة نتيجة ضربة”.

> ومثل اليوم الحناوي أمام محمود هاشم، مدير نيابة العجوزة، حيث قرر في أقواله أنه أثناء تواجده داخل لجنة انتخابية بمنطقة العجوزة نشبت مشادة كلامية مع المستشار مرتضى منصور، ضربه على أثرها الأخير في رجله ما أدى إلى إصابته بكدمة وتمزق في أربطة الركبة.

> وقال الحناوي في المحضر الذي حمل رقم 21252 جنح العجوزة لسنة 2015: إن مرتضى منصور، تعدى عليه بالضرب، وعلى رئيسة اللجنة الفرعية أثناء وجود مرتضى باللجان 11 و12 و13 وكيلا عن نجله أحمد، المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة.