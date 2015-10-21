أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نيابة العجوزة تستدعي مرتضى منصور للتحقيق معه

Google+ Print
نيابة العجوزة تستدعي مرتضى منصور للتحقيق معه نيابة العجوزة تستدعي مرتضى منصور للتحقيق معه

21 أكتوبر 2015 | 7:20 مساءً

أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هاي عزب، باستدعاء مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه والاستماع لأقواله بعد اتهامه بالتعدي على العميد مدحت الحناوي، عميد سابق بالقوات المسلحة، المرشح بدائرة الدقي والعجوزة، بالضرب والسب داخل إحدى اللجان الانتخابية.
> كما أمرت النيابة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول صحة الواقعة وكيفية حدوثها.
> وكانت النيابة تسلمت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه “الحناوى”، وتبين أنه مصاب بكدمات وتمزق بأربطة الركبة نتيجة ضربة”.
> ومثل اليوم الحناوي أمام محمود هاشم، مدير نيابة العجوزة، حيث قرر في أقواله أنه أثناء تواجده داخل لجنة انتخابية بمنطقة العجوزة نشبت مشادة كلامية مع المستشار مرتضى منصور، ضربه على أثرها الأخير في رجله ما أدى إلى إصابته بكدمة وتمزق في أربطة الركبة.
> وقال الحناوي في المحضر الذي حمل رقم 21252 جنح العجوزة لسنة 2015: إن مرتضى منصور، تعدى عليه بالضرب، وعلى رئيسة اللجنة الفرعية أثناء وجود مرتضى باللجان 11 و12 و13 وكيلا عن نجله أحمد، المرشح عن دائرة الدقي والعجوزة.

عاجل 2015-10-21

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا