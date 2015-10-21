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إجتماع طارىء لمحافظ المنوفية ومديري المديريات للتصدي لارتفاع الأسعار

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إجتماع طارىء لمحافظ المنوفية ومديري المديريات للتصدي لارتفاع الأسعار إجتماع طارىء لمحافظ المنوفية ومديري المديريات للتصدي لارتفاع الأسعار

جانب من الاجتماع

ناقش محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط في اجتماع طارئ بحضور اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة ومصطفى بيومي السكرتير العام المساعد و رؤساء المدن والمراكز ومديري مديرية والزراعة والطب البيطري بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة الوضع الحالي للأسواق واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لارتفاع السلع الغذائية .

وأعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والمراكز بعمل حصر للمجمعات الاستهلاكية والشوادر الغذائية ومنافذ البيع وحصر العجز في السلع الغذائية بكل مركز وتحديد امكانية زيادة اعداد هذه المنافذ وتوفير الاماكن المخصصة لبيع المنتجات الغذائية بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة وذلك للتصدي لارتفاع السلع الاستهلاكية مثل السكر والزيت والدقيق والخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها, كما اعطى توجيهاته ايضا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف وايجاد الحلول السريعة وتقديم المقترحات لتجنب خلق ازمات للمواطن في ايجاد هذه السلع.

هذا وقد أشار اللواء محمد الشيخ الى مديرية الزارعة ودورها في اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الاصلاح الزراعي لتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة للمستهلك وتوزيعها على منافذ البيع , وأيضا التنسيق مع مديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الاسواق بالتعاون مع رؤساء المدن والطب البيطري.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الانتهاء السريع من تحديد اماكن البيع ومعوقاتها وضرورة توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة قياسًا بسعر السوق الخارجي، دعمًا لحاجات المواطنين من السلع غير عالية التكاليف، وأن تكون الأسعار في متناول يد البسطاء.

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