بالصور..إزدياد عدد اللاجئين في “مخيم الأدغال” بكاليه الفرنسية

إزدياد عدد للاجئين في “مخيم الأدغال” بكاليه -فرنسا، الذين يعيشون في الخيام على أمل الانتقال إلى المملكة المتحدة للعيش هناك.

وفي ظل هذا التنامي المتسارع للاجئين، يدرس عمدة المدينة احتمال استدعاء الجيش للحفاظ على النظام. فقد تضاعف عدد خيام المهاجرين خارج كاليه ليصل إلى 6 ألاف شخص، ووفقا لتصريحات أحد المسؤولين في الحكومة الفرنسية فإن العدد أكثر مما يمكن أن تستوعبه المنطقة، وقال: “المهاجرون وتجار البشر يجب أن يعرفوا أن كاليه طريق مسدود”.

ويعد هذا المخيم الأسرعَ نموا في عدد اللاجئين في فرنسا حيث تستمر القوارب التي تنقل المهاجرين في الوصول إلى المدينة الساحلية.

وقد بدأت الامدادات التي تصل المخيم بالنفاد مما يجعل الوضع ينذر بكارثة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، ويثير مخاوف إنسانية.

ويعد ميناء كاليه الفرنسي مقصدا للمهاجرين الذين يرغبون في خوض تجربة العيش في المملكة المتحدة عبر النفق الأوروبي بشكل غير قانوني.