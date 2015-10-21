​وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد للمطالبة بإلغاء لائحة الحضور

نظم العشرات من طلبة الصف الثالث لطلبة الثانوي العام من مدارس بورسعيد الثانوية العسكرية و بورعيد الثانوية بنات و بورفؤاد الثانوية بنات و بورفؤاتد العسكرية و 6 أكتوبر الثانوية بنات وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة بورسعيد لإجبار وزير التعليم علي إلغاء القرار الصادر بشأن خصم عشرة درجات في حالة تجاوز نسبة الغياب التي أعلنت عنها وزارة التعليم .

و قال الطلبة في تصريحات لوكالة ” أونا” إن المدرسين لا يشرحون داخل الفصل و لو وجدنا مدرس يشرح بضمير لانتظمنا في الدراسة بشكل كبير .

و أكدت الطلبة و الطالبات استمرار الاحتجاجات ضده حتي إلغاء القرار.

كانت قوات الشرطة قد بقيادة لواء و عميد و عهدد كبير من الضباط قد طالب المحتجين بالاحتجاج بشكل سلمي و الوقوف علي الرصيف للتعبير عن انفسم باسلوب يتناسب مع كونهم طلبة ، و قد ردد الطلبة و الطالبات عتافات عدائية ضد القرار و الوزير .