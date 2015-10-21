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«إنتل» العالمية تنفي إغلاق مكتبها بمصر

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«إنتل» العالمية تنفي إغلاق مكتبها بمصر «إنتل» العالمية تنفي إغلاق مكتبها بمصر

نفت شركة انتل ما تردد من شائعات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن إغلاق وحدتها الخاصة بالبحث والتطوير داخل مصر.

وقال المهندس طه خليفة ، المدير الإقليمي لشركة إنتل بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، “إشاعات كاذبة عن إغلاق مكتب انتل في مصر، لا يوجد أي صحة لهذا الخبر الكاذب، الرجاء من الجميع التأكد من المعلومات قبل النشر”.

وكانت شركة انتل قد اعلنت اليوم عن تسجيل أكثر من 400 مشترك من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من دول مصر، فلسطين، الاردن، الامارات، لبنان، المملكة العربية ، الجزائر، تونس، المغرب، قطر، عمان والعراق ، في مسابقة تقنيات إنترنت الاشياء ضمن فعاليات تحدي إنتل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إنتل قد أعلنت في 29 سبتمبر الماضي عن تعيين تعيين المهندس سامح الملاح في منصب المدير التنفيذي لإنتل مصر والمشرق خلفا للمهندس كريم الفاتح.

وكان بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد قامت بإعادة نشر أخبار قديمة بشأن إغلاق شركة إنتل لفرعها في مصر ونقلها إلى دولة أخرى.

 

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