مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الشركة المصرية لصيانة الطرق برأس مال 85 مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه, اليوم الأربعاء, برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إنشاء الشركة المصرية للصيانة الذاتية, شركة مساهمة متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية للطرق, برأس مال قدره 85 مليون جنيه, بحيث تكون نسبة مساهمة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 98%, وباقي النسبة 2% لكل من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق, وشركة النيل العامة للطرق والكباري.

وتهدف الشركة إلى القيام بأعمال إنشاء وإدارة وصيانة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية سواء كانت مملوكة للهيئة أو للغير, بحيث يتم رفع مستوى كفاءتها من خلال استخدام أحدث التطبيقات الحديثة الذكية, وكذا استخدام أحدث المواد الاسفلتية لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ, بما لا يؤثر على المرور وحفاظاk على أمن مستخدمي الطرق دون الحاجة إلى إغلاقه أوغلق معظم حاراته حيث يقتصر العمل على الجزء المعيب فقط.

كما وافق المجلس على تعديل تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه واردة من صندوق السياحة بوزارة السياحة لمحافظة الأقصر للصرف على المشروعات السياحية العاجلة بالمحافظة, حيث يخصص مبلغ 9 ملايين جنيه لتطوير مشروعي ( تطوير ساحة معبد الكرنك وإحلال وتجديد إنارة جبل البر الغربي خلف المقابر الأثرية), ومبلغ 16 مليون جنيه لاستكمال منظومة كاميرات المراقبة الإلكترونية بالبر الشرقي والغربي.