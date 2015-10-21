تصميم سفينة ذات وسادة هوائية من الجيل الجديد في روسيا

ابتكر مكتب التصاميم البحرية المركزي ” Almaz ” سفينة تتحرك على وسادة هوائية من الجيل الجديد.

وستبنى السفينة الجديدة على قاعدة سابقتها السوفيتية ” Zuber ” . وستزود السفينة بوحدة محركات روسية الصنع وبمنظومة تسليح جديدة.

وذكر دميتري تسيغانكوف رئيس قسم المعلومات العلمية – التقنية في المكتب، انه إذا ما ابدت وزارة الدفاع الروسية اهتمامها بالموضوع فان مؤسسة ” الماز ” مستعدة للبدء بتنفيذ المشروع .

وتجدر الاشارة الى ان هذا النوع من السفن يمكن ان يرتفع فوق الماء على وسادة هوائية حيث تقوم محركات قوية بدفع الهواء اسفل السفينة مما يؤدي الى ارتفاعها.

ويمكن للسفينة ان تتحرك فوق الأرض ، وتتجنب الخنادق والحفر وحقول الألغام، والتحرك فوق المستنقعات وانزال الجنود في عمق دفاع العدو.

وتستطيع هذه السفن انزال المقاتلين على حوالي 70% من الطول الاجمالي لسواحل البحار والمحيطات في العالم .

وتعتبر سفن الانزال ذات الوسادة الهوائية من المشروع 12322 “Zuber ” من اكبر السفن من هذا النوع في العالم وهي قادرة على نقل 3 دبابات يصل وزنها الاجمالي الى 150 طنا او 10 ناقلات جنود مدرعة و140 عسكريا.