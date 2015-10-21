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انتخابات الإعادة والانتخابات الطلابية على جدول أعمال مجلس عمداء جامعة سوهاج

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انتخابات الإعادة والانتخابات الطلابية على جدول أعمال مجلس عمداء جامعة سوهاج انتخابات الإعادة والانتخابات الطلابية على جدول أعمال مجلس عمداء جامعة سوهاج

ناقش مجلس عمداء جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، عددا من الموضوعات الراهنة، منها الجولة الثانية من انتخابات الإعادة لبرلمان 2015، واستعدادات الجامعة للانتخابات الطلابية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه لا بد أن يكون هناك دور فعال وملموس لكل كلية تجاه حث الطلاب وتخفيزهم على المشاركة فى العملية الانتخابية خلال الجولة الثانية من الإعادة، والمقرر إجراؤها يومى 28 و29 أكتوبر الجارى، موضحاً أن الدور الذى يقع على عاتق الطالب فى غاية الأهمية لأنه سيختار ناخباً يحدد مستقبله ومستقبل أسرته، وبلده.

ووافق المجلس على تخفيف المحاضرات فى الكليات العملية بالجامعة الجديدة والكليات النظرية ذات الكثافة العالية فى هذين اليومين، وعلى كل كلية مراعاة ظروف الدراسة بها، وذلك لإعطاء الطلاب فرصة للمشاركة فى العملية الانتخابية.

كما أكد نور الدين على أن دور الجامعة يقتصر على التحفيز والمشاركة فقط دون التأثير على تفكير الطالب وتوجهاته، مشيراً إلى أنه تم عمل عدة ندوات وورش عمل لتثقيف الطلاب سياسياً وتدريبهم على حسن اختيار من يمثلهم.

من جانب آخر قال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش الاستعدادت الرسمية لإجراء الانتخابات الطلابية المزمع إجراؤها فى أواخر أكتوبر الجاري.

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