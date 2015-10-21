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القبض على”خليجي” أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية

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القبض على”خليجي” أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية القبض على”خليجي” أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية

أرشيفية

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على راكب خليجى لمحاولته تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة، والتى بلغت قيمتها نحو 150 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت إلي اللواء “طارق فتحى” مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار تفيد عزم الراكب “إبراهيم البراق”، “سعودى” الجنسية تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية الخاصة بالرجال والسيدات، وتم تكليف اللواء “عبد الناصر حامد” مدير مباحث المطار بوضع خطة أمنية بالتنسيق مع إدارة التأمين برئاسة اللواء “أيمن عبد الفتاح” لضبط الراكب المذكور.

وقام العميد “محمد صلاح” رئيس مباحث المطار بقيادة فريق من الضباط لتنفيذ خطة القبض على الراكب تحت إشراف العقيد “ياسر عوض” مفتش مباحث المطار، وتم رصد الراكب حتى دخوله منطقة الدائرة الجمركية، حيث قام المقدم “على ماهر” من قوة مباحث المطار بضبط الراكب، ليتم العثور بحوزته على 900 قرص مخدر من عقار الترامادول وكمية كبيرة من المنشطات الجنسية الخاصة بالرجال والسيدات والتى بلغت قيمتها نحو 150 ألف جنيه.

 

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