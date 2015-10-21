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جامعة بنها تقرر إجراء الانتخابات الطلابية 26 أكتوبر الجاري

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جامعة بنها تقرر إجراء الانتخابات الطلابية 26 أكتوبر الجاري جامعة بنها تقرر إجراء الانتخابات الطلابية 26 أكتوبر الجاري
قررت جامعة بنها إجراء الإنتخابات الطلابية يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري حيث عقد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا مع مسئولي رعاية الشباب ورموز الإتحادات الطلابية والمبادرات الطلابية.

وقال نائب رئيس جامعة بنها بأن إدارة الجامعة لن تدخل من قريب أو بعيد في العملية الإنتخابية لأنها ملك الشباب والطلاب ونديرها بما يحقق طموحاتهم وينمي لديهم الوعي والإنتماء لمصر مشيرا بأنه قد تم دعوة منظمات المجتمع المدنى للرقابة ومتابعة العملية الانتخابية تحقيقا للشفافية.

وأكد الدكتور سليمان بأنه قد تم وضع مجموعة من الشروط للترشح للإنتخابات منها أن يكون الطالب له نشاط طلابي ملحوظ ولا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يشترط تسديده للرسوم الدراسية داعيا جميع الطلاب للمشاركة في الإنتخابات واختيار من يمثلهم بعدا عن أي توجهات حزبية أو سياسية.

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مصر 365