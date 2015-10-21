جامعة بنها تقرر إجراء الانتخابات الطلابية 26 أكتوبر الجاري

قررت جامعة بنها إجراء الإنتخابات الطلابية يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري حيث عقد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماعا مع مسئولي رعاية الشباب ورموز الإتحادات الطلابية والمبادرات الطلابية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال نائب رئيس جامعة بنها بأن إدارة الجامعة لن تدخل من قريب أو بعيد في العملية الإنتخابية لأنها ملك الشباب والطلاب ونديرها بما يحقق طموحاتهم وينمي لديهم الوعي والإنتماء لمصر مشيرا بأنه قد تم دعوة منظمات المجتمع المدنى للرقابة ومتابعة العملية الانتخابية تحقيقا للشفافية.
وأكد الدكتور سليمان بأنه قد تم وضع مجموعة من الشروط للترشح للإنتخابات منها أن يكون الطالب له نشاط طلابي ملحوظ ولا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يشترط تسديده للرسوم الدراسية داعيا جميع الطلاب للمشاركة في الإنتخابات واختيار من يمثلهم بعدا عن أي توجهات حزبية أو سياسية.