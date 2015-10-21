صرف 10 أيام لمعلمين مدرسة عبد الرحمن بن خلدون بالسويس

قرر اليوم عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس صرف 10 أيام مكافأة لاثنين من المعلمين بمدرسة عبد الرحمن بن خلدون الإعدادية بنين وهما : أحمد السيد الصفتى معلم تربية رياضية و محمد العبد أحمد أخصائي اجتماعى.

جاء لقيامهما معاً بطلاء و دهان سور و بوابة المدرسة حالياً إلى جانب قيامهما بعملهما على الوجه الأكمل حسب شهادة المدير و هيئة تدريس المدرسة .

جاء ذلك خلال قيام عبد الحافظ اليوم بالمرور على المدرسة لمتابعة سير الدراسة حيث تفقد الفصول و استمع إلى الطلاب و المعلمين فى شئون المدرسة و احتياجاتها خاصة تعلية السور و إزالة مخلفات الردم فى محيطه.