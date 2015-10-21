أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة لمناقشة دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية

Google+ Print
ندوة لمناقشة دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية ندوة لمناقشة دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية
قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن الفرع شارك فى ندوة بمركز دار السلام بحضور عدلى مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة دار السلام ولفيف من الشباب.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن الندوة ناقشت دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية ومنها الوعى البيئى.

وتناولت الندوة أيضا دور الهيئة فى رفع الوعى، وكيف أن مناهج محو الأمية ترتكز على تلبية الاحتياجات الفردية والمجتمعية من خلال تبنيها لمفهوم النص التربوى المتصل اتصالا وثيقا بالقضايا الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365