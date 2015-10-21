ندوة لمناقشة دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية

قال محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إن الفرع شارك فى ندوة بمركز دار السلام بحضور عدلى مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة دار السلام ولفيف من الشباب.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن الندوة ناقشت دور التعليم ومحو الأمية فى تحقيق الوعى بالقضايا المجتمعية ومنها الوعى البيئى.

وتناولت الندوة أيضا دور الهيئة فى رفع الوعى، وكيف أن مناهج محو الأمية ترتكز على تلبية الاحتياجات الفردية والمجتمعية من خلال تبنيها لمفهوم النص التربوى المتصل اتصالا وثيقا بالقضايا الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.