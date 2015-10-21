جامعة المنصورة تحتفل وتكرم المكفوفين وضعاف البصر

احتفلت جامعة المنصورة للعام الثانى على التوالى "بيوم الكفيف العالمى" بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وتنظيم الدكتورة مها الشناوى مدير عام المكتبات وبمشاركة الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور أشرف سويلم مدير مركز العيون والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب والدكتورة مها السجينى وكيل كلية الآداب والدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق والدكتورة أمينة النمر أستاذ بكلية التمريض، ومن مديرية التربية والتعليم سوزان زكريا مدير عام التعليم العام ومحمد أباظة مدير التربية الخاصة وعادل الدكرورى مدير مدرسة النور للمكفوفين.

تأتى الاحتفالية فى إطار رعاية المكفوفين خلال هذا العام سواء لطلاب الجامعة أو طلاب مدارس المكفوفين، وكذلك دراسة حالات ضعاف البصر الطبية والنفسية والعمل على حل مشكلاتهم الطبية والاجتماعية المختلفة، وتم خلال الاحتفالية استعراض إنجازات وحدة طباعة المقررات الدراسية والكتب العامة بطريقة برايل لهؤلاء الطلاب باستخدام أحدث الماكينات بالجامعة بالإدارة العامة للمكتبات.

وأكد الدكتور محمد القناوى على ضرورة العمل بالعلم على الحد من الإصابة بأمراض العيون للوقاية من أمراض العيون والتوسع فى التوعية ويكون لدينا رواية لتقديم خدمات لتتعدى فكرة الاحتفال فقط.

وتضمنت الاحتفالية محاضرة للدكتورة مها شاهين أستاذ طب وجراحة العيون فى مجال رعاية المكفوفين وتحدثت عن كيفية الوقاية من أمراض المؤدية لضعف الإبصار قبل الولادة وأهمية الرعاية للأم الحامل، وألقى الدكتور اشرف سويلم مدير مركز طب وجراحة العيون كلمة عن إنجازات المركز وما يمكن أن يقدمه من خدمات مجانية لضعاف البصر.

وقام الدكتور محمد القناوى بتسليم شهادات الدورات التدريبية فى مجال استخدام الحاسب للمكفوفين لعدد (15) طالبا وتكريم أحمد فهمى الصاوى مدرب وخبير كمبيوتر من المكفوفين وتسليم شهادات تكريم الأوائل الطلاب من المكفوفين بكليتى الحقوق والآداب.

كما تضمنت فقرات الاحتفال فقرة موسيقية من فقراته الرائعة عزف محترف من الطالبة ياسمين كشك وهى كفيفة منذ الولادة وغناء للطالبة ميرفت جمال وفقرات فنية وغنائية والتقاط الصور التذكارية مع طلاب جامعة المنصورة من المكفوفين بالإضافة إلى عدد (70) طفلا من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالدقهلية.

وقام بتنظيم الحدث الإدارة العامة للمشروعات البيئية إيهاب الشربينى مدير عام المشروعات والإدارة العامة للمكتبات دكتور مها الشناوى مدير عام الإدارة.



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